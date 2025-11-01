अमेरिका में ब्लैकरॉक से जुड़ी कंपनी में घोटाला! भारतीय मूल के CEO पर लगा आरोप, 50 करोड़ डॉलर की धांधली

By अंजली चौहान | Updated: November 1, 2025 08:17 IST2025-11-01T08:17:06+5:302025-11-01T08:17:54+5:30

BlackRock Fraud: ऋणदाताओं ने कहा कि उनकी कंपनियों पर 500 मिलियन डॉलर से अधिक का बकाया है।

Scam at BlackRock-linked company in the US Indian-origin CEO accused of $500 million fraud | अमेरिका में ब्लैकरॉक से जुड़ी कंपनी में घोटाला! भारतीय मूल के CEO पर लगा आरोप, 50 करोड़ डॉलर की धांधली

अमेरिका में ब्लैकरॉक से जुड़ी कंपनी में घोटाला! भारतीय मूल के CEO पर लगा आरोप, 50 करोड़ डॉलर की धांधली

BlackRock Fraud: ब्लैकरॉक की प्राइवेट क्रेडिट इकाई, एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ने एक भारतीय मूल के अमेरिकी सीईओ, बंकिम ब्रह्मभट्ट के खिलाफ लगभग $500 मिलियन (लगभग ₹4,000 करोड़) के धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। यह मामला ब्रह्मभट्ट की कंपनियों द्वारा फर्जी बिल बनाकर लोन लेने के आरोपों से संबंधित है। ब्लैकरॉक और अन्य ऋणदाताओं ने बंकिम ब्रह्मभट्ट पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी कंपनियों के माध्यम से फर्जी बिल बनाए और ऋण के रूप में लगभग $500 मिलियन की धोखाधड़ी की।

ब्लैकरॉक की इकाई का दावा है कि उन्होंने ब्रह्मभट्ट की कंपनियों को 2020 में इस शर्त पर कर्ज दिया था कि वे ग्राहकों से मिलने वाले बकाया को गिरवी रखेंगे। 

ब्लैकरॉक की निजी ऋण निवेश शाखा, एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, इस धोखाधड़ी का शिकार हुई है। ब्लैकरॉक ने इस साल की शुरुआत में एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स का अधिग्रहण किया था। 

जानकारी के मुताबिक, ब्लैकरॉक की इकाई का दावा है कि उन्होंने ब्रह्मभट्ट की कंपनियों को 2020 में इस शर्त पर कर्ज दिया था कि वे ग्राहकों से मिलने वाले बकाया को गिरवी रखेंगे। जब खातों की जांच की गई तो पाया गया कि ऋण की राशि भारत और मॉरीशस में खातों में भेज दी गई थी, जिन्हें गिरवी रखा जाना था।

ऋणदाताओं ने अगस्त में मुकदमा दायर किया और कहा कि ब्रह्मभट्ट की कंपनियों पर उनका 50 करोड़ डॉलर से अधिक बकाया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय बैंक बीएनपी पारिबा ने एचपीएस द्वारा ब्रह्मभट्ट की संस्थाओं को दिए गए ऋणों के वित्तपोषण में मदद की। यूरोप के सबसे बड़े ऋणदाताओं में से एक, फ्रांसीसी बैंक ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। इस बीच, उनके वकील ने कहा कि ब्रह्मभट्ट धोखाधड़ी के आरोपों से इनकार करते हैं।

50 करोड़ डॉलर की धोखाधड़ी क्या है?

रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर कंपनी ब्लैकरॉक ने निजी-एसेट निवेश में अपनी पैठ बनाने के लिए अधिग्रहण की होड़ के तहत इस साल की शुरुआत में क्रेडिट दिग्गज एचपीएस को खरीद लिया। एचपीएस ने सितंबर 2020 में ब्रह्मभट्ट की दूरसंचार कंपनियों से संबद्ध कम से कम एक वित्तीय शाखा को ऋण देना शुरू किया। जैसे ही इसने 2021 की शुरुआत में अपने ऋण निवेश का आकार लगभग 385 मिलियन डॉलर और फिर अगस्त 2024 में लगभग 430 मिलियन डॉलर तक बढ़ाया, बीएनपी पारिबा ने ब्रह्मभट्ट की कैरियोक्स और संबद्ध संस्थाओं को दिए गए ऋण का लगभग आधा हिस्सा वित्तपोषित किया। डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट के अनुसार, एचपीएस ने ग्राहकों को बताया कि उसके पास दो क्रेडिट फंडों में ऋण हैं।

इसके बाद, एचपीएस ने ग्राहकों की यादृच्छिक जाँच करके कैरियोक्स की संपत्तियों की पुष्टि करने के लिए डेलॉइट को नियुक्त किया, और बाद में वार्षिक संपत्ति जाँच करने के लिए एक लेखा फर्म सीबीआईजेड को नियुक्त किया।

जुलाई में, एक एचपीएस कर्मचारी ने कुछ ईमेल पतों में अनियमितताएँ देखीं, जो कथित तौर पर कैरियोक्स के ग्राहकों से आए थे। डब्ल्यूएसजे द्वारा प्राप्त अगस्त के मुकदमे के अनुसार, ऋणदाताओं ने कहा कि ये ईमेल असली दूरसंचार कंपनियों की नकल करने वाले नकली डोमेन से आए थे और पिछले ईमेल की समीक्षा से भी यही अनियमितताएँ सामने आई थीं।

जब एचपीएस के अधिकारियों ने ब्रह्मभट्ट से अनियमितताओं के बारे में पूछा, तो उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं है और जल्द ही उनके फोन कॉल का जवाब देना बंद कर दिया। एचपीएस में काम करने वाले एक व्यक्ति ने जुलाई में ब्रह्मभट्ट की कंपनियों के कार्यालयों का दौरा किया और उन्हें बंद पाया।

डब्ल्यूएसजे ने बताया, "दो बीएमडब्ल्यू, एक पोर्श, एक टेस्ला और एक ऑडी ड्राइववे में खड़ी थीं। सामने के दरवाजे के पास एक पैकेट धूल खा रहा था।"

एचपीएस ने कुछ ग्राहकों को बताया है कि उनका मानना ​​है कि ब्रह्मभट्ट भारत में हैं। उनकी दूरसंचार कंपनियों ने अगस्त में दिवालियापन के लिए आवेदन किया था और पिछले हफ्ते कैरियोक्स कैपिटल II और एक अन्य वित्तीय व्यवसाय, बीबी कैपिटल एसपीवी, दिवालियापन अदालत में शामिल हो गए।

ब्रह्मभट्ट ने उसी दिन दिवालियापन के लिए आवेदन किया जिस दिन उनकी दूरसंचार कंपनियों ने आवेदन किया था। ऋणदाताओं ने अपने मुकदमे में दावा किया है कि ब्रह्मभट्ट ने उन परिसंपत्तियों को भारत और मॉरीशस के अपतटीय खातों में स्थानांतरित कर दिया, जिन्हें संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखा जाना चाहिए था।

Web Title: Scam at BlackRock-linked company in the US Indian-origin CEO accused of $500 million fraud

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :USUSIndiaBusinessभारतबिजनेसमनी