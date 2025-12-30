सऊदी अरब ने यमन में खींची लक्ष्मण रेखा, UAE समर्थित सेनाओं को 24 घंटे में इलाका छोड़ने की दी चेतावनी

जेद्दा:सऊदी अरब ने यमन में अलगाववादी हमले के लिए "भाईचारे वाले संयुक्त अरब अमीरात" के समर्थन पर निराशा जताई और मंगलवार को चेतावनी दी कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा एक रेड लाइन है। यूएई के कामों को "बेहद खतरनाक" बताते हुए सऊदी अरब ने कहा, "...किंगडम ऐसे किसी भी खतरे का सामना करने और उसे खत्म करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने में संकोच नहीं करेगा।"

मंगलवार को, सऊदी अरब ने यमन के पोर्ट शहर मुकल्ला पर बमबारी की। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब ने कहा कि यह हमला वहां एक अलगाववादी गुट के लिए संयुक्त अरब अमीरात से आए हथियारों की खेप पर किया गया था।

बाद में, सऊदी अरब ने यमन में अलगाववादियों की हालिया प्रगति को सीधे तौर पर UAE से जोड़ा। इस हमले से सऊदी अरब और सदर्न ट्रांज़िशनल काउंसिल (STC) के अलगाववादी गुटों के बीच तनाव में एक नई बढ़ोतरी का संकेत मिला, जिसे अमीरात का समर्थन प्राप्त है।

सऊदी अरब का पूरा बयान

सऊदी अरब साम्राज्य के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक प्रेस बयान में आरोप लगाया कि संयुक्त अरब अमीरात ने "दक्षिणी ट्रांज़िशनल काउंसिल की सेनाओं पर हद्रामौत और अल-महारा प्रांतों में साम्राज्य की दक्षिणी सीमाओं पर सैन्य अभियान चलाने के लिए दबाव डाला"।

इसमें कहा गया है, "UAE द्वारा उठाए गए कदम बहुत खतरनाक माने जा रहे हैं, ये उन सिद्धांतों के खिलाफ हैं जिन पर यमन में वैधता बहाल करने के लिए गठबंधन बनाया गया था, और ये यमन में सुरक्षा और स्थिरता हासिल करने के गठबंधन के मकसद को पूरा नहीं करते हैं।"

मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा, "इस संदर्भ में, किंगडम इस बात पर ज़ोर देता है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा एक रेड लाइन है, और किंगडम ऐसे किसी भी खतरे का सामना करने और उसे खत्म करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा।"

'24 घंटे के अंदर यमन छोड़ दें'

किंगडम ने "भाईचारे वाले संयुक्त अरब अमीरात" को चेतावनी देते हुए यह कहा कि वह 24 घंटे के अंदर "यमन गणराज्य के इस अनुरोध को स्वीकार करे कि उसकी सभी सेनाएं यमन गणराज्य से निकल जाएं", और यमन के अंदर किसी भी पक्ष को कोई भी सैन्य या वित्तीय सहायता देना बंद कर दे।

मंत्रालय ने कहा, "इस संबंध में, किंगडम को उम्मीद है कि समझदारी, भाईचारे के सिद्धांत, अच्छे पड़ोसी संबंध, खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के बीच मजबूत संबंध और भाईचारे वाले यमन के हित की जीत होगी।"

Web Title: Saudi Arabia draws red line in Yemen, warns UAE-backed forces to leave in 24 hours