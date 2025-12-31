बांग्लादेश में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मिले एस जयशंकर, पीएम मोदी को सौंपा शोक पत्र

December 31, 2025

विदेश मंत्री एस जयशंकर जिया के जनाजे में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे हैं, जिनका 80 साल की उम्र में उम्र से संबंधित लंबी बीमारी के बाद ढाका में निधन हो गया था।

ढाका: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की, जिनका मंगलवार को निधन हो गया था, और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश सौंपा। जयशंकर जिया के जनाजे में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे हैं, जिनका 80 साल की उम्र में उम्र से संबंधित लंबी बीमारी के बाद ढाका में निधन हो गया था। अंतिम संस्कार दोपहर 2 बजे होगा।

भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हामिदुल्लाह ने X पर एक पोस्ट में कहा कि विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, जो ढाका में हैं, ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर भारत के लोगों और सरकार की ओर से संवेदनाएं व्यक्त कीं और लोकतंत्र में उनके योगदान को स्वीकार किया।

सरकारी न्यूज़ एजेंसी बांग्लादेश संगबाद संगस्था के अनुसार, जयशंकर एक स्पेशल फ्लाइट से पहले ही ढाका पहुंच गए थे, जो सुबह 11:30 बजे लैंड हुई। ढाका में भारतीय दूतावास के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि एयरपोर्ट पर उनका स्वागत बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने किया।

अंतिम संस्कार समारोह मानिक मिया एवेन्यू में होगा, जहां कई देशों के विदेशी मेहमान, राजनीतिक नेता और प्रतिनिधि मौजूद रहने की उम्मीद है। समारोह के बाद, खालिदा को दोपहर करीब 3:30 बजे उनके पति, मारे गए राष्ट्रपति और स्वतंत्रता सेनानी जियाउर रहमान के बगल में राजकीय सम्मान के साथ दफनाया जाएगा।

तीन बार की प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की लंबे समय तक अध्यक्ष रहीं खालिदा जिया का मंगलवार को ढाका में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 80 साल की थीं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जयशंकर अंतिम संस्कार में भारत सरकार और लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

