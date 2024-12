रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घातक अज़रबैजान विमान दुर्घटना के लिए मांगी माफ़ी

Highlights पुतिन ने अज़रबैजान एयरलाइंस के विमान दुर्घटना के लिए अज़रबैजान से माफ़ी मांगी हाल ही में हुई इस दुर्घटना में 38 लोग मारे गए थे आरोप थे कि अज़रबैजान एयरलाइंस का विमान रूसी गोलीबारी की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ

मास्को: एक बड़े घटनाक्रम में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अज़रबैजान एयरलाइंस के विमान दुर्घटना के लिए अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से माफ़ी मांगी है, जिसमें 38 लोग मारे गए थे। आरोप थे कि अज़रबैजान एयरलाइंस का विमान रूसी गोलीबारी की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पुतिन की माफ़ी ने इन दावों की पुष्टि की है। पुतिन ने कहा कि नागरिक विमान पर तब गोलीबारी की गई जब रूस यूक्रेनी ड्रोन को खदेड़ने की कोशिश कर रहा था।

क्रेमलिन ने कहा, "अज़रबैजानी यात्री विमान, जो अपने तय कार्यक्रम के अनुसार यात्रा कर रहा था, ने बार-बार ग्रोज़नी हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश की। उस समय, ग्रोज़नी, मोजदोक और व्लादिकाव्काज़ पर यूक्रेनी मानव रहित हवाई वाहनों द्वारा हमला किया जा रहा था, और रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने इन हमलों को विफल कर दिया।"

पुतिन ने दुर्घटना को रूसी हवाई क्षेत्र में हुई 'दुखद घटना' बताया। क्रेमलिन के बयान में कहा गया है, "(राष्ट्रपति) व्लादिमीर पुतिन ने रूसी हवाई क्षेत्र में हुई दुखद घटना के लिए माफी मांगी और एक बार फिर पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी और सच्ची संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।"

अज़रबैजान एयरलाइंस की फ्लाइट J2-8243 क्रिसमस के दिन कज़ाकिस्तान के शहर अक्तौ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यात्री विमान बाकू (अज़रबैजान) से ग्रोज़्नी (रूस) जा रहा था, लेकिन ग्रोज़्नी में कोहरे के कारण इसे अक्तौ (कज़ाकिस्तान) के लिए पुनः मार्ग दिया गया।

दुर्घटनास्थल के पास मौजूद लोगों ने दुर्घटना को रिकॉर्ड किया। यह भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक और परेशान करने वाला वीडियो दुर्भाग्यपूर्ण विमान के एक यात्री द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। वह व्यक्ति दुर्घटना से पहले और बाद का वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम था। वीडियो से यह स्पष्ट था कि विमान के हवा में होने पर भी यात्री परेशान थे। विमान के हवा में होने पर उनमें से कई केबिन के अंदर खड़े देखे जा सकते थे। वीडियो में दुर्घटना के बाद की तबाही दिखाई गई है।

