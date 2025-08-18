रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ज़ेलेंस्की और ट्रम्प की मीटिंग से कुछ घंटे पहले पीएम मोदी को किया फोन, अलास्का शिखर सम्मेलन पर विचार साझा किए

By रुस्तम राणा | Updated: August 18, 2025 18:32 IST2025-08-18T18:32:09+5:302025-08-18T18:32:09+5:30

फोन कॉल के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी हालिया मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए रूसी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया।

नई दिल्ली: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। यह फोन कॉल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में होने वाली बैठक से कुछ घंटे पहले की गई थी। फोन कॉल के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी हालिया मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए रूसी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया।

प्रधानमंत्री ने लिखा, "मेरे मित्र, राष्ट्रपति पुतिन, आपके फ़ोन कॉल और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आपकी हालिया मुलाक़ात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। भारत ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है और इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। मैं आने वाले दिनों में हमारे बीच निरंतर आदान-प्रदान की आशा करता हूँ।"

दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। अपनी बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने निकट संपर्क में बने रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सोमवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ उच्च-स्तरीय शांति वार्ता की मेज़बानी करने वाले हैं।

पुतिन के साथ शुक्रवार को बहुप्रतीक्षित अलास्का शिखर सम्मेलन के ठोस नतीजों के अभाव के बावजूद, ट्रम्प ने सप्ताहांत में सुझाव दिया कि अगर यूक्रेन के नेता पूर्वी डोनबास क्षेत्र को मास्को को सौंपने पर सहमत हो जाएँ, तो शांति वार्ता तेज़ी से आगे बढ़ सकती है।

रूसी राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीति और बातचीत के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख़ को रेखांकित किया और इस संबंध में प्रयासों का समर्थन करने के भारत के दीर्घकालिक रुख़ को दोहराया।

 

टॅग्स :Narendra ModiVladimir Putinनरेंद्र मोदीव्लादिमीर पुतिन