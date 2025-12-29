राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हमला करने की कोशिश?, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा-यूक्रेन ने 91 लंबी दूरी के ड्रोन से किया हमला

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 29, 2025 22:04 IST2025-12-29T22:00:35+5:302025-12-29T22:04:27+5:30

सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर पुतिन ने कहा कि युद्ध की प्रकृति लगातार बदलने के साथ अभियान में शामिल सैनिकों को आपूर्ति करने वाली रक्षा कंपनियों को सभी आवश्यक उपकरण मिल रहे हैं।

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said Ukraine tried attack President Vladimir Putin's residence overnight with 91 long-range drones | राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हमला करने की कोशिश?, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा-यूक्रेन ने 91 लंबी दूरी के ड्रोन से किया हमला

file photo

Highlightsइस हमले में कोई घायल नहीं हुआ और कोई नुकसान नहीं हुआ।राष्ट्रपति आवास पर रात भर में 91 लंबी दूरी के ड्रोन से हमला किया।स्ट्राइक हथियारों और गोला-बारूद का उत्पादन 22 गुना बढ़ गया है।

मास्कोः रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन ने उत्तरी रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हमला करने की कोशिश की थी। रूस ने कहा कि यूक्रेन ने नोवगोरोड क्षेत्र में स्थित राष्ट्रपति आवास पर रात भर में 91 लंबी दूरी के ड्रोन से हमला किया, जिन्हें रूसी वायु रक्षा ने नष्ट कर दिया। लावरोव ने कहा कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ और कोई नुकसान नहीं हुआ।

यूक्रेन-रूस शांति समझौते के ‘‘पहले से कहीं अधिक करीब’’ हैं: ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि यूक्रेन और रूस शांति समझौते के ‘‘पहले से कहीं अधिक करीब’’ हैं। ट्रंप ने फ्लोरिडा स्थित अपने रिजॉर्ट में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की मेजबानी करते हुए यह बयान दिया लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वार्ताएं जटिल हैं और इनके विफल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता जिससे युद्ध वर्षों तक खिंच सकता है। ट्रंप ने ये बयान दोनों नेताओं की बातचीत के बाद दिए। ट्रंप ने कहा कि इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी फोन पर ढाई घंटे ‘‘बहुत अच्छी’’ बातचीत हुई।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें लगता है कि पुतिन अब भी शांति चाहते हैं। हालांकि जेलेंस्की के वार्ता के लिए अमेरिका रवाना होने के बीच रूस ने यूक्रेन पर फिर हमले किए। ट्रंप और जेलेंस्की ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कई जटिल मुद्दे अब भी बाकी हैं जिनमें यह प्रश्न भी शामिल है कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों का क्या होगा।

यूक्रेन के लिए ऐसे सुरक्षा आश्वासन कैसे सुनिश्चित किए जाएं कि भविष्य में उस पर फिर हमला न हो। इस बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने यूरोप के कई नेताओं से भी फोन पर बात की जिनमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ-साथ फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और पोलैंड के नेता शामिल थे।

जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप जनवरी में यूरोपीय नेताओं की एक और बैठक की मेजबानी पर सहमत हुए हैं जो संभवतः व्हाइट हाउस (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में होगी। ट्रंप ने कहा कि बैठक वाशिंगटन में या ‘‘कहीं और’’ भी हो सकती है। जेलेंस्की ने ट्रंप के प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, ‘‘यूक्रेन शांति के लिए तैयार है।’’

ट्रंप ने कहा कि वह जेलेंस्की से मुलाकात के बाद पुतिन से एक बार फिर फोन पर बात करेंगे। इससे पहले रविवार को पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि ट्रंप और पुतिन के बीच फोन वार्ता की पहल अमेरिका की ओर से हुई थी और बातचीत ‘‘मैत्रीपूर्ण, सद्भावनापूर्ण और काम-काज संबंधी’’ रही।

उशाकोव के मुताबिक, ट्रंप और पुतिन ने जेलेंस्की से ट्रंप की मुलाकात के बाद ‘‘शीघ्र’’ फिर बात करने पर सहमति जताई। ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन धीरे-धीरे समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह बहुत जटिल मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका समाधान निकलेगा ।’’

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस ने हथियारों और गोला-बारूद का उत्पादन 22 गुना बढ़ा दिया है। पुतिन ने रक्षा उद्योग के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि टैंकों का उत्पादन 2.2 गुना बढ़ा है, सैन्य विमानों का 4.6 गुना, जबकि स्ट्राइक हथियारों और गोला-बारूद का उत्पादन 22 गुना बढ़ गया है।

उनके संबोधन को टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर पुतिन ने कहा कि युद्ध की प्रकृति लगातार बदलने के साथ अभियान में शामिल सैनिकों को आपूर्ति करने वाली रक्षा कंपनियों को सभी आवश्यक उपकरण मिल रहे हैं।

सरकारी समाचार एजेंसी ‘रिया नोवोस्ती’ ने पुतिन के हवाले से प्रसारित खबर में कहा कि सरकार ने उद्योगों को अपनी सामग्री और तकनीकी आधार को तेजी से मजबूत करने की अनुमति दी, जिससे 2022 से अत्यधिक मांग वाले हथियारों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

Web Title: Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said Ukraine tried attack President Vladimir Putin's residence overnight with 91 long-range drones

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :RussiaVladimir PutinUkraineरूसव्लादिमीर पुतिनयूक्रेन