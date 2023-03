शी जिनपिंग की रूस यात्रा पर रूसी दूत ने कहा- चीनी राष्ट्रपति की यात्रा का भारत-रूस संबंधों पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव

Highlights भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि रूस-चीन संबंध रूस-भारत सामरिक संरेखण को प्रभावित करेंगे। रूसी दूत ने इसे इच्छाधारी सोच कहकर टाल दिया।

नई दिल्ली: भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने गुरुवार को उन दावों का खंडन किया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हालिया रूस यात्रा भारत-रूस रणनीतिक संबंधों को नुकसान पहुंचाएगी।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि शी जिनपिंग की रूस यात्रा को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं और उनका विश्लेषण किया जा रहा है। भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि रूस-चीन संबंध रूस-भारत सामरिक संरेखण को प्रभावित करेंगे। रूसी दूत ने इसे इच्छाधारी सोच कहकर टाल दिया।

Profusion of analysis these days of the outcomes of Xi Jinping's Russia visit. The impression as though various reputable Indian experts almost dream of Russia-China ties harming Russia-India strategic alignment. A wishful thinking case in point!