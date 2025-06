खारकीव में रूसी ड्रोन और मिसाइल हमला, 3 की मौत और 21 घायल, 18 अपार्टमेंट इमारत-13 निजी घर क्षतिग्रस्त

Highlights घातक हवाई ग्लाइड बम शामिल थे। तीन साल के युद्ध में भयंकर रूसी हमलों का हिस्सा बन गए हैं। रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए।

खारकीवः यूक्रेन के पूर्वी शहर खारकीव में रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में तीन लोगों की मौत और 21 अन्य लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि शनिवार (7 जून, 2025) को यूक्रेन के पूर्वी शहर को निशाना बनाकर बड़े रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। घातक हवाई ग्लाइड बम शामिल थे, जो तीन साल के युद्ध में भयंकर रूसी हमलों का हिस्सा बन गए हैं।

Russian drones and missiles target Ukraine's eastern city of Kharkiv, killing 3 people and injuring 21, officials say, reports AP