Russia-Ukraine War: रूस ने कीव पर किया ड्रोन और मिसाइलों से हमला, कम से कम दो लोगों की मौत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 7, 2025 09:51 IST2025-09-07T09:51:06+5:302025-09-07T09:51:53+5:30

Russia-Ukraine War: यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए एक बड़े रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए

Russia Ukraine War Russia attacks Kyiv with drones and missiles, at least two people died | Russia-Ukraine War: रूस ने कीव पर किया ड्रोन और मिसाइलों से हमला, कम से कम दो लोगों की मौत

Russia-Ukraine War: रूस ने कीव पर किया ड्रोन और मिसाइलों से हमला, कम से कम दो लोगों की मौत

Russia-Ukraine War: यूक्रेन की राजधानी पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। यूक्रेनी अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। कीव नगर प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने बताया कि मृतकों में एक साल का बच्चा भी शामिल है। उसका शव बचावकर्मियों ने मलबे से निकाला। कीव के मेयर विटालि क्लिट्स्को के अनुसार, रूसी ड्रोन का मलबा स्वियातोशिन्स्की जिले और डार्नित्स्की जिले में एक आवासीय इमारत पर गिरा। 

Web Title: Russia Ukraine War Russia attacks Kyiv with drones and missiles, at least two people died

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :RussiaUkraineRussia-Ukraine crisisरूसयूक्रेनरूस-यूक्रेन विवाद