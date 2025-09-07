Russia-Ukraine War: रूस ने कीव पर किया ड्रोन और मिसाइलों से हमला, कम से कम दो लोगों की मौत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 7, 2025 09:51 IST2025-09-07T09:51:06+5:302025-09-07T09:51:53+5:30
Russia-Ukraine War: यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए एक बड़े रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए
Russia-Ukraine War: यूक्रेन की राजधानी पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। यूक्रेनी अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। कीव नगर प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने बताया कि मृतकों में एक साल का बच्चा भी शामिल है। उसका शव बचावकर्मियों ने मलबे से निकाला। कीव के मेयर विटालि क्लिट्स्को के अनुसार, रूसी ड्रोन का मलबा स्वियातोशिन्स्की जिले और डार्नित्स्की जिले में एक आवासीय इमारत पर गिरा।