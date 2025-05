तुर्की में होगी रूस-यूक्रेन युद्ध विराम वार्ता, जेलेंस्की ने की प्रतिनिधिमंडल की घोषणा; कहा- 'युद्धविराम सर्वोच्च प्राथमिकता'

Russia-Ukraine Crisis: यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को लेकर शांति वार्ता का आह्वान किया गया है। दोनों देशों के बीच सीजफायर समझौते के लिए तुर्की में बैठक का आयोजन किया गया है। जिसके लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने घोषणा की कि एक यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल इस्तांबुल में रूस के साथ वार्ता में भाग लेगा, जिसका प्राथमिक लक्ष्य युद्ध विराम हासिल करना है।

इस्तांबुल प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव करेंगे और इसमें सैन्य और खुफिया अधिकारी शामिल होंगे।

तुर्की के विदेश मंत्रालय के एक सूत्र के अनुसार, जिसे जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए ने उद्धृत किया है, यूक्रेनी और रूसी राजनयिकों के बीच आज इस्तांबुल में वार्ता होने वाली है, जैसा कि डीडब्ल्यू न्यूज़ ने बताया है।

एक्स पर एक पोस्ट में, ज़ेलेंस्की ने लिखा, "मैं यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के समर्थन के लिए राष्ट्रपति @RTErdogan, उनकी टीम और तुर्की के लोगों को ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूँ। राष्ट्रपति एर्दोगन ने आज हमारी बैठक के दौरान फिर से पुष्टि की कि वह यूक्रेन का समर्थन करते हैं और क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा मानते हैं।"

Zelenskyy names delegation for Russia-Ukraine talks at Istanbul, says ceasefire top priority



Read @ANI Story | https://t.co/6ZvLtfojCN#Zelenskyy#Russia#Ceasefire#Ukrainepic.twitter.com/ubQylvdde0