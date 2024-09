रूस की जासूसी बेलुगा व्हेल नॉर्वे में मृत पाई गई, 14 फुट लंबी और 2,700 पाउंड वजनी 'ह्वाल्डिमिर' के बारे में जानिए

Highlights रूस की जासूसी बेलुगा व्हेल नॉर्वे में मृत पाई गई 14 फुट लंबी और 2,700 पाउंड वजनी थी 'ह्वाल्डिमिर' जब इसे देखा गया था तो उसने सेंट पीटर्सबर्ग के लेबल वाला एक हार्नेस पहना था

नई दिल्ली: आपने जासूसों की खबर खूब पढ़ी होगी। आमतौर पर ये पुरुष या महिला होते हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसी जासूस मृत पाई गई जो 14 फुट लंबी और 2,700 पाउंड वजनी थी। ये जासूस कोई इंसान नहीं बल्कि एक बेलुगा व्हेल थी जिसका नाम ह्वाल्डिमिर था। 'ह्वाल्डिमिर' नाम की बेलुगा व्हेल ने 2019 में वैश्विक ध्यान आकर्षित किया था। इसे एक हार्नेस के साथ देखे जाने के बाद प्रसिद्धि मिली। 14 फुट लंबी और 2,700 पाउंड वजनी व्हेल को "रूसी जासूस" कहा जाता था।

जब इसे देखा गया था तो उसने सेंट पीटर्सबर्ग के लेबल वाला एक हार्नेस पहना था। इसमें कैमरा होने का संदेह था। इंटरनेट पर उसे जासूस व्हेल ह्वलदिमिर का उपनाम दिया गया। ह्वाल्डिमिर की रक्षा के लिए काम करने वाले मरीन माइंड नामक गैर-लाभकारी संगठन के अनुसार, मृत व्हेल शनिवार दोपहर को दक्षिण-पश्चिमी नॉर्वे में रिसाविका के पास तैरती हुई पाई गई थी।

