Road Accident: अमेरिका में भयावह सड़क हादसा, कार में लगी आग; 4 भारतीयों की झुलसकर मौत

Road Accident:अमेरिका के टेक्सास में भीषण सड़क हादसे में चार भारतीयों की मौत हो गई। इस भयावह सड़क हादसे में एक कार के भीतर सवार चार भारतीयों की उस वक्त मौत हो गई, जब कार में आग लग गई और सभी सवारों की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टेक्सास में पांच वाहनों की टक्कर में एक महिला समेत चार भारतीयों की मौत हो गई है। पीड़ित एक कारपूलिंग ऐप के जरिए जुड़े थे और शुक्रवार को अर्कांसस के बेंटनविले जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। दुर्घटना के कारण जिस एसयूवी में वे सवार थे, उसमें आग लग गई और उनके शव जल गए। मृतकों की पहचान के लिए अमेरिकी अधिकारी डीएनए का सहारा लेंगे।

पीड़ितों में आर्यन रघुनाथ ओरमपति, फारूक शेख, लोकेश पलाचारला और दर्शिनी वासुदेवन शामिल हैं। ओरमपति और उनके दोस्त शेख डलास में अपने चचेरे भाई से मिलने के बाद लौट रहे थे। लोकेश पलाचारला अपनी पत्नी से मिलने बेंटनविले जा रहे थे। दर्शिनी वासुदेवन, जिन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय से अपनी मास्टर डिग्री पूरी की थी और अमेरिका में काम कर रही थीं, बेंटनविले में अपने चाचा से मिलने जा रही थीं। वे एक कारपूलिंग ऐप के जरिए जुड़े और इससे अधिकारियों को उनकी पहचान करने में मदद मिली।

Four Indians, Including Two from Hyderabad, Killed in Fiery Multi-Vehicle Crash in Texas; DNA Fingerprinting to Identify Charred Bodies



A tragic multi-vehicle crash on U.S. 75 in Anna, Texas, claimed the lives of four Indian nationals, including two from Hyderabad, on Friday… pic.twitter.com/lKHQdxkoXS