तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा पर राहुल गांधी, विदेशी धरती पर कदम रखते ही हुआ भव्य स्वागत; देखें वीडियो

Rahul Gandhi US Visit Live Updates: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अमेरिका पहुंच गए हैं। यहां वह वाशिंगटन डीसी और डलास में लोगों से बातचीत करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में,राहुल गांधी ने कहा कि वह सार्थक चर्चाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।

Shri @RahulGandhi receives a warm and enthusiastic welcome at Dallas Fort Worth International Airport!

राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, "मैं इस यात्रा के दौरान सार्थक चर्चाओं और बातचीत में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं, जो हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेंगी।" राहुल गांधी के दौरे का ब्यौरा साझा करते हुए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल से बातचीत के लिए भारतीय प्रवासियों, राजनयिकों, शिक्षाविदों, व्यापारियों, नेताओं, अंतरराष्ट्रीय मीडिया और कई अन्य लोगों की ओर से लगातार अनुरोध आ रहे हैं।

पित्रोदा ने एक बयान में कहा, "जब से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं, तब से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, मुझे राहुल से बातचीत के लिए भारतीय प्रवासियों, राजनयिकों, शिक्षाविदों, व्यापारियों, नेताओं, अंतरराष्ट्रीय मीडिया और कई अन्य लोगों की ओर से लगातार अनुरोध आ रहे हैं।"

बता दें कि राहुल गांधी का स्थानीय भारतीय समुदाय और कुछ 'टेक्नोक्रेट' से मिलने का भी कार्यक्रम है। वह डलास क्षेत्र के नेताओं के साथ डिनर भी करेंगे। पित्रोदा ने कहा, "अगले दिन हम वाशिंगटन डीसी पहुंचेंगे, जहां हम विभिन्न लोगों से बातचीत करने की योजना बना रहे हैं।"

Shri @RahulGandhi received a warm welcome from the Indian Diaspora and members of the Indian Overseas Congress.



Dallas Fort Worth International Airport, Texas, USA