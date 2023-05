'मोदी जी भगवान को भी समझा सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है?' अमेरिका में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर तंज, देखें वीडियो

By आजाद खान | Published: May 31, 2023 08:49 AM

अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी को यह लगता है कि वे हर कुछ जानते हैं। यही नहीं राहुल ने यह भी कहा कि मोदी जी भगवान को भी समझा सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है?

फोटो सोर्स: Facebook @ Rahul Gandhi