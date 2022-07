जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के निधन पर क्वाड नेताओं ने जताया शोक, कहा- 'हम उनकी स्मृति का सम्मान करेंगे...'

Highlights क्वाड नेताओं ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या पर शोक जताया। 'ब्लड ट्रांसफ्यूजन' समेत आपात उपचार के प्रयास के बाद अस्पताल ने शिंजो आबे को मृत घोषित कर दिया।

वॉशिंगटन: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शोक जताया है। क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा कि आबे जापान के लिए एक परिवर्तनकारी नेता थे और "हमारे प्रत्येक देश के साथ जापानी संबंधों के लिए।"

क्वाड साझेदारी की स्थापना में आबे की रचनात्मक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए तीनों नेताओं ने कहा कि पूर्व पीएम ने "स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया।" स्टेटमेंट में कहा गया, "हम ऑस्ट्रेलिया, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेता पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की दुखद हत्या से स्तब्ध हैं।"

स्टेटमेंट में ये भी कहा गया, "दुख की इस घड़ी में हमारे दिल जापान की जनता और प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ हैं। हम शांतिपूर्ण और समृद्ध क्षेत्र की दिशा में अपने काम को दोगुना करके प्रधानमंत्री आबे की स्मृति का सम्मान करेंगे।" जापान के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं में शुमार पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शुक्रवार को एक चुनावी सभा के दौरान भाषण देते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई।

We, the leaders of Australia, India, and US, are shocked at the tragic assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Prime Minister Abe was a transformative leader for Japan and for Japanese relations with each one of our countries: Quad Joint Leaders’ Statement pic.twitter.com/n1DREbcc6w