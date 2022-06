पैगंबर विवादः अलकायदा के बाद इस्लामिक स्टेट ने दी भारत में हमले की धमकी, अपने बुलेटिन में बुलडोजर, पीएम मोदी, नूपुर शर्मा का किया जिक्र

Highlights आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस (ISKP) ने अपने मुखपत्र अल अजैम फाउंडेशन के जरिए न्यूज बुलेटिन शुरू किया है जिसमें जरिये न्यूज बुलेटिन में मुस्लिमों के मकान ढहाने व नुपुर शर्मा का जिक्र किया गया है

नूपुर शर्मा के पैगंबर पर विवादित टिप्पणी को लेकर इस्लामिक स्टेट ने भारत में हमले की धमकी दी है। गौरतलब है कि हाल ही में पैगंबर पर विवादित टिप्पणी को लेकर अलकायदा ने भी भारत पर हमले करने की बात कही थी। इस्लामिक स्टेट ने एक बुलेटिन जारी किया है जिसमें हमले की बात कही है।

पैगंबर पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी से नाराज आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस (ISKP) ने अपने मुखपत्र अल अजैम फाउंडेशन के जरिये एक न्यूज बुलेटिन शुरू किया है जिसमें नूपुर शर्मा द्वारा दिए गए बयान को लेकर कई वीडियोज जारी किए गए हैं। इसमें पैगंबर पर विवादित टिप्पणी को लेकर भारत में हो रहे प्रदर्शनों की तस्वीरें और प्रशासन द्वारा बुलडोजर कार्रवाई के वीडियो भी दिखाए गए हैं।

The video features @NupurSharmaBJP, the national spokesperson of the @BJP4India and houses of Muslims bulldozed. It then features previous statements of ISKP suicide bombers who were Indian. Threatening to conduct attacks against India wherever possible. 2/4 pic.twitter.com/UjEmM7m87p — The Khorasan Diary (@khorasandiary) June 14, 2022

खुरासान डायरी नामक ट्विटर हैंडल के अनुसार, वीडियो में मुस्लिमों के मकान ढहाने व नुपुर शर्मा का जिक्र है। यही नहीं वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया गया है। खुरासान ने अपने ट्वीट में लिखा- 'इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने अपने फाउंडेशन के जरिये न्यूज बुलेटिन किया है जिसमें पहली खबर जो दिखाई गई वह भारत और ईशनिंदा पर केंद्रित है। इसी ट्वीट में बताया गया कि उस बुलेटिन में कई वीडियो शामिल किए गए हैं।

Islamic State Khurasan Province (ISKP) has begun a news bulletin service through its mouthpiece AlAzaim foundation. The first news bulletin is focused on India and the issue of blasphemy. 1/4 pic.twitter.com/Sv4w2c7stA — The Khorasan Diary (@khorasandiary) June 14, 2022

गौरतलब है कि बता दें कि इससे पहले अलकायदा ने भी पैंगबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी का बदला लेने की बात कही थी।आतंकवादी संगठन अल कायदा (AQIS) ने भारत से संबंधित एक धमकी जारी करते हुए कहा था, "हम अपने पैगंबर की गरिमा के लिए लड़ेंगे और गुजरात, यूपी, बॉम्बे और दिल्ली में खुद को उड़ाने के लिए तैयार हैं।

AlQaeda in the Indian Subcontinent in a statement says that they are ready to blow up themselves in Gujrat, UP, Bombay and Delhi while warning the BJP that it’s end is near. pic.twitter.com/nkHLxEzanU — The Khorasan Diary (@khorasandiary) June 7, 2022

आतंकवादी समूह ने धमकीभरे बयान में कहा था, कि भगवा आतंकवादियों को अब दिल्ली और बॉम्बे और यूपी और गुजरात में अपने अंत का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने धमकी में कहा है कि उन्हें कोई माफी, क्षमादान नहीं मिलेगा और ना ही यह मामला निंदा या दुख जताने से खत्म होगा। वे न तो अपने घरों में और न ही अपनी गढ़वाली सेना की छावनियों में शरण पाएंगे। अगर हम अपने प्यारे पैगंबर का बदला नहीं लेते हैं तो हमारी माताएं हमसे जुदा हो जाएं।

Web Title: Prophet Controversy After Al Qaeda Islamic State threatened to attack in India