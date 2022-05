Australia General Election: स्कॉट मॉरिसन चुनाव हारे, लेबर पार्टी के एंथनी अल्बनीज होंगे ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम

सिडनी:ऑस्ट्रेलिया में शनिवार को हुए आम चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया है कि लेबर पार्टी के एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री होंगे। वर्तमान पीएम स्कॉट मॉरिसन चुनाव हार गए हैं। अल्बनीस ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री होंगे। ऑस्ट्रेलिया की सत्ता में लगभग एक दशक के बाद लेबर पार्टी की वापसी हुई है।

अल्बनीस ने सिडनी के मैरिकविले टाउन हॉल में मतदान किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि ‘‘मैं बहुत सकारात्मक हूं और आज रात अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है।’’इस चुनाव में ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की रूढ़िवादी सरकार को हटाने के लिए मतदान किया।

चुनाव से पहले ऑस्ट्रेलिया की जनता से अल्बनीज ने कहा था, यदि मुझे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का सम्मान मिलता है, तो यह मेरा मिशन होगा और मेरी जिम्मेदारी - यह सुनिश्चित करने के लिए कि बजट में खर्च किए गए प्रत्येक डॉलर का उपयोग उत्पादकता वृद्धि को चलाने के लिए किया जाए। हमें जीवन में सुधार के उदार ऋण का भुगतान करने और सार्थक गुणवत्ता प्रदान करने की आवश्यकता है।

If I have the honour of serving as Prime Minister, it will be my mission – and my responsibility - to ensure that every dollar spent in the Budget is used to drive the productivity growth we need to pay down Liberal debt, and to deliver meaningful quality of life improvements. pic.twitter.com/e6BmsObgL4