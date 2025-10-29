'अगर हमास ने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो', राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल के हमले का किया समर्थन; कहा- "गाजा में अब भी युद्धविराम लागू"

Donald Trump on Gaza: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि गाजा में अमेरिका समर्थित युद्धविराम खतरे में नहीं है। ट्रंप ने गाजा संघर्ष विराम पर जोर देते हुए कहा है कि इजराइल को हमास द्वारा कथित उल्लंघनों का जवाब देने का अधिकार है, और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह को "समाप्त" करने की चेतावनी दी।

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "जहां तक ​​मैं समझता हूँ, उन्होंने एक इज़राइली सैनिक को मार गिराया।" उन्होंने आगे कहा, "इसलिए इज़राइलियों ने जवाबी हमला किया और उन्हें जवाबी हमला करना चाहिए। जब ​​ऐसा होता है, तो उन्हें जवाबी हमला करना चाहिए।"

🚨 U.S. Secretary of State says Israel has the “right to strike Gaza” even during a ceasefire — citing “imminent threats.”



He defended the latest Israeli strike, justifying it with the same excuse used for near-daily killings in Gaza and Lebanon.



Trump stood silent beside him.… pic.twitter.com/5350z595ck — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) October 28, 2025

ट्रंप ने कहा, "युद्ध विराम को कोई भी ख़तरा नहीं पहुँचाएगा। आपको यह समझना होगा कि हमास मध्य पूर्व में शांति का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, और उन्हें संयम बरतना होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर हमास संयम नहीं बरतता है, तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा।"

ट्रंप की टिप्पणी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भावनाओं को भी प्रतिबिंबित करती है, जिन्होंने कहा था कि इज़राइली हमलों के कारण युद्धग्रस्त क्षेत्र में कई लोगों की मौत के बावजूद युद्धविराम "बना हुआ" है।

गौरतलब है कि इजराइली सेना ने इन हमलों पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि उन्होंने तत्काल "शक्तिशाली हमलों" का आदेश दिया है।

बयान में हमलों का कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया गया है, लेकिन एक इजराइली सैन्य अधिकारी ने कहा कि हमास ने इजराइली-नियंत्रित क्षेत्र में इजराइली बलों पर हमला करके युद्धविराम का उल्लंघन किया है। अधिकारी ने कहा, "यह युद्धविराम का एक और स्पष्ट उल्लंघन है।"

अमेरिका समर्थित युद्धविराम समझौता 10 अक्टूबर को प्रभावी हुआ, जिससे 7 अक्टूबर, 2023 को इजराइल पर हमास के नेतृत्व वाले घातक हमलों से शुरू हुए दो साल के युद्ध पर विराम लग गया।\

“They killed an Israeli soldier. So the Israelis hit back. And they should hit back,” Trump told reporters on Air Force One.



📌 The resistance has unequivocally rejected any claims of violating the ceasefire or killing an IOF soldier.



📌 There is no evidence to suggest that the… pic.twitter.com/vv9jBh20ul — Sahat English 🇵🇸 (@sahatenglish) October 29, 2025

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर युद्धविराम उल्लंघन का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा, "अगर वे (हमास) अच्छे हैं, तो वे खुश रहेंगे और अगर वे अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, उनकी ज़िंदगी खत्म कर दी जाएगी।"

हमास ने राफा में इज़राइली सेना पर हमले की ज़िम्मेदारी से इनकार किया। समूह ने एक बयान में यह भी कहा कि वह गाजा में युद्धविराम समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है।

