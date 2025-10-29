'अगर हमास ने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो', राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल के हमले का किया समर्थन; कहा- "गाजा में अब भी युद्धविराम लागू"

By अंजली चौहान | Updated: October 29, 2025 08:48 IST2025-10-29T08:47:44+5:302025-10-29T08:48:55+5:30

Donald Trump on Gaza:इजरायल द्वारा आतंकवादी समूह हमास पर युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाने के बाद इजरायली विमानों ने मंगलवार को गाजा में हमले किए। यह ट्रंप द्वारा मध्यस्थता किए गए तीन हफ्ते पुराने समझौते में नवीनतम हिंसा है।

Donald Trump on Gaza: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि गाजा में अमेरिका समर्थित युद्धविराम खतरे में नहीं है। ट्रंप ने गाजा संघर्ष विराम पर जोर देते हुए कहा है कि इजराइल को हमास द्वारा कथित उल्लंघनों का जवाब देने का अधिकार है, और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह को "समाप्त" करने की चेतावनी दी।

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "जहां तक ​​मैं समझता हूँ, उन्होंने एक इज़राइली सैनिक को मार गिराया।" उन्होंने आगे कहा, "इसलिए इज़राइलियों ने जवाबी हमला किया और उन्हें जवाबी हमला करना चाहिए। जब ​​ऐसा होता है, तो उन्हें जवाबी हमला करना चाहिए।"

ट्रंप ने कहा, "युद्ध विराम को कोई भी ख़तरा नहीं पहुँचाएगा। आपको यह समझना होगा कि हमास मध्य पूर्व में शांति का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, और उन्हें संयम बरतना होगा।" 

उन्होंने आगे कहा, "अगर हमास संयम नहीं बरतता है, तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा।"

ट्रंप की टिप्पणी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भावनाओं को भी प्रतिबिंबित करती है, जिन्होंने कहा था कि इज़राइली हमलों के कारण युद्धग्रस्त क्षेत्र में कई लोगों की मौत के बावजूद युद्धविराम "बना हुआ" है।

गौरतलब है कि इजराइली सेना ने इन हमलों पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि उन्होंने तत्काल "शक्तिशाली हमलों" का आदेश दिया है।

बयान में हमलों का कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया गया है, लेकिन एक इजराइली सैन्य अधिकारी ने कहा कि हमास ने इजराइली-नियंत्रित क्षेत्र में इजराइली बलों पर हमला करके युद्धविराम का उल्लंघन किया है। अधिकारी ने कहा, "यह युद्धविराम का एक और स्पष्ट उल्लंघन है।"

अमेरिका समर्थित युद्धविराम समझौता 10 अक्टूबर को प्रभावी हुआ, जिससे 7 अक्टूबर, 2023 को इजराइल पर हमास के नेतृत्व वाले घातक हमलों से शुरू हुए दो साल के युद्ध पर विराम लग गया।\

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर युद्धविराम उल्लंघन का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा, "अगर वे (हमास) अच्छे हैं, तो वे खुश रहेंगे और अगर वे अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, उनकी ज़िंदगी खत्म कर दी जाएगी।"

हमास ने राफा में इज़राइली सेना पर हमले की ज़िम्मेदारी से इनकार किया। समूह ने एक बयान में यह भी कहा कि वह गाजा में युद्धविराम समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है।

