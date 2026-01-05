Trump warns Venezuelan VP Delcy Rodríguez:सही से काम करिए नहीं तो मादुरो से भी बुरा हश्र करूंगा?, राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला उपराष्ट्रपति रोड्रिग्ज को दी चेतावनी

Highlights Trump warns Venezuelan VP Delcy Rodríguez: बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, शायद मादुरो से भी बड़ी। Trump warns Venezuelan VP Delcy Rodríguez: संगीतकार आर. केली और सीन ‘डिडी’ कॉम्ब्स जैसे चर्चित कैदी भी रह चुके हैं। Trump warns Venezuelan VP Delcy Rodríguez: कुछ न्यायाधीशों ने वहां आरोपियों को भेजने से इनकार किया है।

वाशिंगटनः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ‘द अटलांटिक’ पत्रिका को रविवार को टेलीफोन पर दिये साक्षात्कार में कहा कि वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज अगर लातिन अमेरिकी देश के लिए सही काम नहीं करतीं तो उन्हें ‘बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है’।’ ट्रंप का ताजा बयान शनिवार को रोड्रिग्ज के बारे की गई टिप्पणियों के विपरीत है। उन्होंने कहा था कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रोड्रिग्ज से बात की थी और वह वेनेजुएला में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले कदम उठाने को तैयार हैं। हालांकि, रोड्रिग्ज ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को देश से ले जाने की आलोचना की है और मांग की है कि अमेरिका उन्हें वापस लौटाए। ट्रंप ने पत्रिका से कहा कि ‘‘अगर वह सही काम नहीं करती है, तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, शायद मादुरो से भी बड़ी।’’

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित जिस जेल में रखा गया है, वह लंबे समय से गंभीर अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में रही है। हालात ऐसे रहे हैं कि कुछ न्यायाधीशों ने वहां आरोपियों को भेजने से इनकार किया है। हालांकि इस जेल में संगीतकार आर. केली और सीन ‘डिडी’ कॉम्ब्स जैसे चर्चित कैदी भी रह चुके हैं।

ब्रुकलिन में 1990 के शुरुआती वर्षों में शुरू हुए मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर (एमडीसी) फिलहाल करीब 1,300 कैदी बंद हैं। यह मैनहैटन और ब्रुकलिन की संघीय अदालतों में मुकदमे का सामना कर रहे आरोपियों के लिए आम तौर पर पहली जेल होती है, जहां कथित गिरोह सदस्यों और मादक पदार्थ तस्करों के साथ-साथ सफेदपोश अपराधों के आरोपी भी रखे जाते हैं।

तीन जनवरी की रात मादुरो के पकड़े जाने की खबर के बाद बड़ी संख्या में वेनेजुएला के प्रवासी, हाथों में झंडे लिए, जेल के बाहर जमा हुए और जश्न मनाया। मादुरो और उनकी पत्नी को लेकर पहुंची कानून प्रवर्तन एजेंसियों की गाड़ियों के जेल पहुंचते ही भीड़ ने नारे लगाए। एमडीसी ब्रुकलिन में बंद होने वाले मादुरो पहले राष्ट्रपति नहीं हैं।

होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज़ को भी यहां रखा गया था। उन पर अमेरिका में सैकड़ों टन कोकीन की तस्करी का मुकदमा चला था। दोषी ठहराए जाने और 45 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें दिसंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माफी देकर रिहा कर दिया था।

वर्तमान में इस जेल में मेक्सिको के सिनालोआ ड्रग कार्टेल के सह-संस्थापक इस्माइल ‘एल मायो’ ज़ाम्बाडा गार्सिया और यूनाइटेडहेल्थकेयर के सीईओ की हत्या के आरोपी लुइगी मैनजियोनी जैसे कैदी भी बंद हैं। अतीत में यहां क्रिप्टो उद्यमी सैम बैंकमैन-फ्राइड और जेफ्री एपस्टीन की सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल भी रह चुकी हैं।

समुद्र तट के औद्योगिक इलाके में एक शॉपिंग मॉल के पास स्थित और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के निकट दिखाई देने वाली इस जेल को कई बार ‘नरक समान’ और ‘लगातार चल रही त्रासदी’ बताया गया है। कैदियों और उनके वकीलों ने लंबे समय से हिंसा की शिकायतें की हैं। वर्ष 2024 में दो कैदियों की अन्य कैदियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जबकि कुछ जेलकर्मियों पर रिश्वत लेने और प्रतिबंधित सामान पहुंचाने के आरोप लगे हैं। 2019 की सर्दियों में बिजली गुल होने से जेल एक सप्ताह तक अंधेरे और ठंड में डूबी रही थी।

हाल के महीनों में संघीय कारागार ब्यूरो ने हालात सुधारने का दावा किया है। इसके तहत अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी और चिकित्साकर्मी तैनात किए गए, रखरखाव से जुड़ी 700 से अधिक लंबित शिकायतों का निपटारा किया गया और बिजली, प्लंबिंग, भोजन सेवा तथा हीटिंग-एयर कंडीशनिंग प्रणालियों में सुधार किया गया।

जेल के भीतर अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रयास भी किए गए हैं। पिछले मार्च में 23 कैदियों पर हथियारों की तस्करी से लेकर प्रसिद्ध हिप-हॉप कलाकार जैम मास्टर जे की हत्या के मामले में दोषी व्यक्ति पर हमला करने जैसे आरोप लगाए गए थे। कारागार ब्यूरो ने सितंबर में कहा था, ‘‘संक्षेप में, एमडीसी ब्रुकलिन कैदियों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित है।’’

ब्यूरो के अनुसार, जनवरी 2024 में कैदियों की संख्या 1,580 थी और कैदियों की संख्या घटने से अपराध और प्रतिबंधित सामान की घटनाओं में ‘काफी कमी’ आई है। एमडीसी पर 2021 के बाद से अधिक निगरानी बढ़ी है, जब न्यूयॉर्क सिटी की दूसरी संघीय जेल मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर को बंद कर दिया गया था।

वहां जेफ्री एपस्टीन की मौत ने सुरक्षा में ढिलाई, जर्जर ढांचे और खराब परिस्थितियों को उजागर किया था। क्यूबा की सरकार ने रविवार को पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि पिछले सप्ताहांत वेनेजुएला में हुए अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान उसके 32 अधिकारी मारे गए हैं।

क्यूबा के सरकारी टेलीविजन पर रविवार रात जारी एक बयान के अनुसार देश के सैन्य और पुलिस अधिकारी एक अभियान पर थे और यह अभियान वेनेजुएला की सरकार के अनुरोध पर अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि, बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्यूबाई अधिकारी वेनेजुएला में किस अभियान में थे। क्यूबा, वेनेजुएला का सहयोगी देश है।

वर्षों से वहां अभियानों में सहायता के लिए अपने सैन्य और पुलिस बल भेजता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा से वाशिंगटन लौटते समय 'एयर फोर्स वन' विमान में पत्रकारों से कहा, ‘‘आपको पता है, कल कई क्यूबाई मारे गए। उस पक्ष के काफी लोग मारे गए, लेकिन हमारी तरफ कोई हताहत नहीं हुआ।’’

