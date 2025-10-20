अगर भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखता है, तो “भारी शुल्क” लेंगे?, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी गीदड़ भभकी

वाशिंगटनः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखता है, तो उसे “भारी शुल्क” चुकाना होगा। ट्रंप ने दोहराया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आश्वासन मिला है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ‘एयर फोर्स वन’ में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, तो उसे “भारी शुल्क चुकाते रहना होगा।” उन्होंने कहा, “वह (भारत) ऐसा नहीं करना चाहता।” ट्रंप रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत की हालिया टिप्पणियों के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

भारत ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप ऊर्जा खरीद के अपने स्रोतों को “व्यापक और विविध” बना रहा है। इससे कुछ घंटे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद कर देगा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि भारत ने ऐसी कोई टिप्पणी की।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कहा है। नहीं, मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात की है और उन्होंने कहा है कि वह रूसी तेल नहीं खरीदेंगे।” अमेरिका का कहना है कि भारत रूसी कच्चे तेल की खरीद के जरिये पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने में वित्तीय सहायता दे रहा है।

रूसी तेल की खरीद को लेकर भारतीय वस्तुओं के आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ (शुल्क) लगाने के ट्रंप प्रशासन के फैसले के बाद से भारत और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। इसमें से 25 प्रतिशत शुल्क रूस के कच्चा तेल खरीदने की वजह से लगाया गया है।

