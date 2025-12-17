विदेशी धरती पर पीएम मोदी को मिला इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान, यह अवार्ड पाने वाले बने विश्व के पहले नेता

By अंजली चौहान | Updated: December 17, 2025 08:44 IST2025-12-17T07:51:46+5:302025-12-17T08:44:50+5:30

PM Modi in Ethipia: विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, इस मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक से यह अवॉर्ड स्वीकार करना उनके लिए सम्मान की बात है, और उन्होंने इसे बहुत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया।

PM Narendra Modi receives Ethiopia highest honour on foreign soil becoming the first world leader to receive this award | विदेशी धरती पर पीएम मोदी को मिला इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान, यह अवार्ड पाने वाले बने विश्व के पहले नेता

विदेशी धरती पर पीएम मोदी को मिला इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान, यह अवार्ड पाने वाले बने विश्व के पहले नेता

PM Modi in Ethipia: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देश इथियोपिया के दौरे पर हैं। और यहां उन्हें इथियोपिया के सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मंगलवार, 16 दिसंबर को पीएम मोदी के इथियोपियाई समकक्ष अबी अहमद अली ने इथियोपिया का सर्वोच्च पुरस्कार 'द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' प्रदान किया।

यह पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को मंगलवार को एडिस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया।

विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत-इथियोपिया साझेदारी को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान और एक वैश्विक राजनेता के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी यह पुरस्कार पाने वाले पहले वैश्विक राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुख हैं।

मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "मुझे 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' से सम्मानित होने पर गर्व है। मैं इसे भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करता हूं।" 

बयान में कहा गया है कि इस अवसर पर बोलते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक से यह पुरस्कार स्वीकार करना उनके लिए सम्मान की बात है, और उन्होंने इसे गहरी विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया।

मोदी ने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कहा, "मैं अपने दोस्त पीएम अबी अहमद अली का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले महीने, जब हम दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे, तो आपने बड़े प्यार और अधिकार से मुझे इथियोपिया आने का आग्रह किया था। मैं अपने दोस्त, अपने भाई का यह निमंत्रण कैसे ठुकरा सकता था? इसलिए, पहले मौके पर ही मैंने इथियोपिया आने का फैसला किया।"

प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री अबी और इथियोपिया के लोगों का भी दिल से आभार व्यक्त किया।

बयान में कहा गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री अबी के नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता, स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की उनकी पहलों की भी सराहना की। राष्ट्र निर्माण के लिए ज्ञान के महत्व पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक सदी से अधिक समय से भारतीय शिक्षकों के लिए इथियोपिया की प्रगति और विकास में योगदान देना सौभाग्य की बात है।

बयान में कहा, "हम भारत में हमेशा से मानते आए हैं... शिक्षा किसी भी देश की नींव होती है। उन्होंने कहा, "मुझे गर्व है कि इथियोपिया और भारत के रिश्तों में सबसे बड़ा योगदान हमारे शिक्षकों का रहा है।"

बयान में कहा गया है कि इथियोपिया के साथ मिलकर, हम ऐसी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो बदलती वैश्विक चुनौतियों का समाधान ला सकें और नए अवसर पैदा कर सकें। पीएम मोदी ने यह अवॉर्ड उन सभी भारतीयों और इथियोपियाई लोगों को समर्पित किया, जिन्होंने सदियों से द्विपक्षीय संबंधों को पाला-पोसा है और 1.4 अरब भारतीयों की ओर से इस सम्मान से नवाजे जाने पर हार्दिक आभार व्यक्त किया।

यह अवॉर्ड मिलना भारत और इथियोपिया के बीच घनिष्ठ साझेदारी और ग्लोबल साउथ के सकारात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर है।

Web Title: PM Narendra Modi receives Ethiopia highest honour on foreign soil becoming the first world leader to receive this award

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Narendra ModiEthiopiaIndiaनरेंद्र मोदीभारत