SCO Summit: एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और पुतिन, ट्रंप को लगी मिर्ची! देखें वीडियो

SCO Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के तियानजिन में अपनी द्विपक्षीय बैठक के लिए एक ही कार में यात्रा करते नजर आए। ये नजारा देखने लायक था जब दो देशों के शीर्ष नेता एक ही कार में बैठ कर द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हों। यह तस्वीर दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत संबंधों को दर्शाती हैं। यह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद हुआ। पुतिन के साथ अपनी यात्रा की तस्वीर साझा करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, "एससीओ शिखर सम्मेलन स्थल पर कार्यवाही के बाद, राष्ट्रपति पुतिन और मैं अपनी द्विपक्षीय बैठक स्थल तक एक साथ गए। उनके साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है।"

"After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful," tweets Prime Minister Narendra Modi as the two leaders travel in the same car to the destination of their… pic.twitter.com/OxYTcgxB5F — ANI (@ANI) September 1, 2025

मालूम हो कि पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीर ऐसे समय में एक साथ आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाया जा रहा है। डोनाल्ट ट्रंप की ओर से साफ शब्दों में कहा गया है कि भारतरूस के साथ तेल व्यापार को खत्म करें वरना उसे टैरिफ की मार झेलनी होगी। हालांकि, भारत की तरफ से इस पर कोई खास प्रतिक्रिया आती नहीं दिख रही और ऐसे में इस तस्वीर का सामने आना दबे शब्दों में बहुत कुछ कहती नजर आ रही है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and other Heads of States/Heads of Governments pose for a group photograph at the Shanghai Cooperation Council (SCO) Summit in Tianjin, China.



(Source: DD News) pic.twitter.com/UftzXy6g3K — ANI (@ANI) September 1, 2025

