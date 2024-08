'भारत की अवधारणा स्पष्ट है- यह युद्ध का युग नहीं है': जेलेंस्की से मुलाकात से पहले पीएम मोदी का यूक्रेन को संदेश

Highlights पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में शांति का समर्थक है और दोहराया कि यह युद्ध का युग नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां भी भूकंप आता है या कोई आपदा आती है, भारत का एक ही मंत्र होता है सबसे पहले मानवता। उन्होंने कहा कि किसी भी संघर्ष को कूटनीति और बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए।

वारसॉ: युद्धग्रस्त यूक्रेन की अपनी ऐतिहासिक यात्रा से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यूक्रेन में शांति की वापसी के लिए बातचीत और कूटनीति पर अपने पहले के रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में शांति का समर्थक है और दोहराया कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी संघर्ष को कूटनीति और बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए।

पोलैंड की राजधानी में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए मोदी ने यह भी कहा कि भारत की दशकों से सभी देशों से दूरी बनाए रखने की नीति रही है। हालांकि, मोदी-मोदी के नारों के बीच उन्होंने कहा, आज के भारत की नीति सभी देशों के करीब रहने की है।

मोदी ने सभा में कहा, "भारत भगवान बुद्ध की विरासत की भूमि है। इसलिए, भारत इस क्षेत्र में स्थायी शांति का समर्थक है। भारत की अवधारणा स्पष्ट है कि यह युद्ध का युग नहीं है। भारत संघर्ष को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति में विश्वास करता है।" उनकी यह टिप्पणी उनकी कीव यात्रा से पहले आई है, जो 1991 में देश के स्वतंत्र होने के बाद किसी भारतीय प्रधान मंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है।

Grateful to the Indian diaspora in Poland for their warmth. Speaking at a community programme in Warsaw. https://t.co/tqvRMS9bKF