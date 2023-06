PM Modi US Visit: व्हाइट हाउस में 19 तोपों की सलामी और राष्ट्रगान बजाकर पीएम मोदी का स्वागत, देखें वीडियो

Highlights भारत और अमेरिका के संबंध 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंध हैं। राष्ट्रगान बजाकर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे।

PM Modi US Visit: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीअमेरिका की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत किया गया। 19 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता से पहले व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडन ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंध हैं।

व्हाइट हाउस के दक्षिणी लॉन में 19 तोपों की सलामी और राष्ट्रगान बजाकर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। राष्ट्रपति बाइडन ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि जब से मैं उपराष्ट्रपति था तब से हमने काफी समय साथ बिताया है, दुनिया के हालात को देखते हुए यह जरूरी है कि भारत-अमेरिका मिलकर काम करें।'

#WATCH | PM Modi will be accorded Guard of Honour on his arrival at the White House pic.twitter.com/0aOampHmSr — ANI (@ANI) June 22, 2023

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से द्विपक्षीय वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक अच्छाई, शांति, स्थिरता के लिए काम करेंगे और दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडन के साथ व्हाइट हाउस के प्रांगण में अपने संबोधन में कहा, ‘‘ हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं, हम दोनों ही सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के मूल सिद्धांत में विश्वास करते हैं।’’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आधिकारिक स्वागत का गवाह बनने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय बूंदाबांदी के बीच व्हाइट हाउस के 'साउथ लॉन' में जमा थे।

#WATCH | The societies and institutions of both India & US are based on democratic values. The constitutions of both countries begin with the three words "We The People". Both countries take pride in their diversity and believe in the fundamental principle of 'interest of all,… pic.twitter.com/wKEiQq7kTL — ANI (@ANI) June 22, 2023

मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं और दोनों देशों का संविधान तीन शब्द ‘‘ वी द पीपल’ से प्रारंभ होता है जिसकी चर्चा राष्ट्रपति बाइडन ने की है। मोदी ने कहा, ‘‘ दोनों देशों को अपनी विविधता पर गर्व है और दोनों देश सभी के हित और सभी के कल्याण’ के बुनियादी सिद्धांत पर विश्वास करते हैं।’’

PM Narendra Modi received with State honours as he arrived at the White House. Warmly greeted by US President Joe Biden & First Lady of the US Jill Biden. Wide-ranging discussions between the two leaders lie ahead as India & US embark upon scripting a partnership for the 21st… pic.twitter.com/uXauD5JAVk — ANI (@ANI) June 22, 2023

उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय के लोग अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के जरिये अमेरिका में भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश वैश्विक अच्छाई, शांति, स्थिरता के लिए काम करेंगे और दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे।

#WATCH | National anthems of India and the US played at the White House in the presence of PM Modi and US President Joe Biden pic.twitter.com/YzeLYvbyyH — ANI (@ANI) June 22, 2023

#WATCH | At the bilateral meeting with PM Narendra Modi, US President Joe Biden says, "...Over the past 10 years, the small steps have transformed into a large progress. Today the partnership between our countries is stronger than it has ever been." pic.twitter.com/DSHfM2OnJq — ANI (@ANI) June 22, 2023

मोदी ने कहा, ‘‘ आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत सम्मान एक प्रकार से 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह अमेरिका में रहने वाले करीब 40 लाख भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। इसके लिए मैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रथम महिला जिल बाइडन का आभार प्रकट करता हूं। ’’

#WATCH | Members of the Indian community gathered at the White House lawns, ahead of PM Modi's arrival for bilateral meeting with US President Joe Biden pic.twitter.com/WySpt3ErnX — ANI (@ANI) June 22, 2023

बाइडन ने कहा कि दोनों देश आज जो निर्णय लेंगे वे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्धारित करेंगे। राष्ट्रपति बाइडन ने व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका स्वास्थ्य देखभाल, जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से उपजे मुद्दों पर करीबी रूप से काम कर रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘ भारत के सहयोग से, हमने स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध हिंद-प्रशांत के लिए क्वाड को मजबूत किया है।’’ व्हाइट हाउस के प्रांगण में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों की मौजूदगी में बाइडन ने कहा, ‘‘ व्हाइट हाउस में फिर आपका स्वागत है प्रधानमंत्री मोदी। मैं एक राजकीय यात्रा पर आपकी यहां मेजबानी कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं ।’’

