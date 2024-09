न्यूयॉर्क: पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से की मुलाकात, शांतिपूर्ण समाधान के लिए की समर्थन की पुष्टि

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक की। करीब एक महीने में दोनों नेताओं के बीच यह दूसरी मुलाकात थी। रूस और यूक्रेन दो साल से अधिक समय से संघर्ष में लगे हुए हैं।

न्यूयॉर्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक की। करीब एक महीने में दोनों नेताओं के बीच यह दूसरी मुलाकात थी। पीएम मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा किया था और यूक्रेन संघर्ष में जल्द शांति की वापसी के लिए हर संभव तरीके से योगदान देने की भारत की इच्छा दोहराई थी।

वर्ष 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा में राष्ट्रपति जेलेंस्की के निमंत्रण पर पीएम मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया था। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया था कि दोनों नेताओं ने भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी से रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने की दिशा में काम करने में पारस्परिक रुचि व्यक्त की।

उन्होंने आपसी विश्वास, सम्मान और खुलेपन के आधार पर दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi holds a bilateral meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, in New York, US (Source: ANI/DD News) pic.twitter.com/z7mUwxZpvy

बयान में कहा गया था कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित क्षेत्रीय अखंडता और राज्यों की संप्रभुता के सम्मान जैसे अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने में आगे सहयोग के लिए अपनी तत्परता दोहराई। वे इस संबंध में करीबी द्विपक्षीय बातचीत की वांछनीयता पर सहमत हुए।

बयान में कहा गया, "भारतीय पक्ष ने अपनी सैद्धांतिक स्थिति दोहराई और बातचीत और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके एक भाग के रूप में भारत ने जून 2024 में स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में आयोजित यूक्रेन में शांति शिखर सम्मेलन में भाग लिया।"

Prime Minister Narendra Modi tweets, "Met President Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in New York. We are committed to implementing the outcomes of my visit to Ukraine last month to strengthen bilateral relations. Reiterated India’s support for early resolution of the… pic.twitter.com/cT0voQm9K5