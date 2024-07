PM Modi in Russia LIVE updates: आप सही कह रहे हैं, मेरा लक्ष्य है देश और जनता, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा, देखें वीडियो

Highlights भारत और भारतीय लोगों के हित में परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हैं। लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया है और लोग इसे महसूस कर सकते हैं। भारत के लोगों ने उन्हें मातृभूमि की सेवा करने का मौका दिया है।

PM Modi in Russia LIVE updates: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अपने सरकारी आवास ‘नोवो-ओगरियोवो’ पर एक ‘निजी मुलाकात’ के तहत स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने देश की प्रगति के वास्ते किए गए कार्यों के लिए मोदी की प्रशंसा की। सरकारी समाचार एजेंसी ‘तास’ की रिपोर्ट के मुताबिक, आवास पर अनौपचारिक बैठक के दौरान पुतिन ने मोदी से कहा, ‘‘मैं आपको दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आपके कई वर्षों के काम का नतीजा है।’’

Thank the Indian community in Russia for their warm reception. Addressing a programme in Moscow. https://t.co/q3sPCCESbM — Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2024

PM Modi arrived at the Presidential Palace in Moscow, Russia, where President Vladimir Putin will host him for dinner. pic.twitter.com/Lf5gEYwT3l — BJP (@BJP4India) July 8, 2024

Благодарю президента Путина за то, что он принял меня сегодня вечером в Ново-Огарево. С нетерпением жду завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией. pic.twitter.com/FpcNEaN8qI — Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2024

रूस के राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘आपके अपने विचार हैं। आप बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं, जो भारत और भारतीय लोगों के हित में परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हैं।’’ पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया है और लोग इसे महसूस कर सकते हैं। मॉस्को के बाहर सरकारी आवास पर चाय के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच अनौपचारिक बैठक के दौरान मोदी ने अपने देश में हुए हालिया चुनावों को याद करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने उन्हें मातृभूमि की सेवा करने का मौका दिया है।

Gratitude to President Putin for hosting me at Novo-Ogaryovo this evening. Looking forward to our talks tomorrow as well, which will surely go a long way in further cementing the bonds of friendship between India and Russia. pic.twitter.com/eDdgDr0USZ — Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2024

इस पर, पुतिन ने कहा, ‘‘आपने अपना पूरा जीवन भारतीय लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया है और वे इसे महसूस कर सकते हैं।’’ तास की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘‘आप सही कह रहे हैं, मेरा एक ही लक्ष्य है - मेरा देश और इसकी जनता।’’ प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में नोवो-ओगरियोवो में उनकी मेजबानी के लिए राष्ट्रपति पुतिन के प्रति आभार व्यक्त किया।

Landed in Moscow. Looking forward to further deepening the Special and Privileged Strategic Partnership between our nations, especially in futuristic areas of cooperation. Stronger ties between our nations will greatly benefit our people. pic.twitter.com/oUE1aC00EN — Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2024

इससे पहले, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘यह दो करीबी मित्रों और विश्वसनीय साझेदारों की बैठक थी।’’ दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए मंत्रालय ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ‘निजी मुलाकात’ के लिए नोवो-ओगरियोवो स्थित अपने सरकारी आवास पर स्वागत किया।’’

Прибыл в Москву. Мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, особенно в футуристических областях сотрудничества. Укрепление связей между нашими странами принесет большую пользу нашим народам. pic.twitter.com/InfghTLYLU — Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2024

इसने कहा कि यह दोनों नेताओं के लिए भारत-रूस मैत्री का जश्न मनाने का अवसर है। यूक्रेन पर मॉस्को का आक्रमण शुरू होने के बाद रूस की पहली यात्रा के तहत यहां पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मंगलवार को शिखर वार्ता करेंगे। इस यात्रा को व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ और संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

A memorable welcome in Moscow! I thank the Indian community for their affection. pic.twitter.com/acTHlLQ3Rs — Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2024

मॉस्को पहुंचने के तुरंत बाद मोदी ने कहा कि वह भविष्य के क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं और भारत और रूस के बीच मजबूत संबंधों से ‘‘हमारे लोगों को बहुत लाभ होगा।’’ प्रधानमंत्री ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि भारत शांतिपूर्ण और स्थिर क्षेत्र के लिए ‘‘सहायक भूमिका’’ निभाना चाहता है।

Незабываемый прием в Москве! Благодарю индийское сообщество за теплую встречу. pic.twitter.com/Bj0JXU2je8 — Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2024

