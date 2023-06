Highlights अनुभव के साथ साथ भारतीय परंपरा के मूल्यों और सम्मान को रेखांकित करता है। पुस्‍तक के सह रचयिता बाइडन के प्रिय कवि विलियम बटलर येट्स और पुरोहित स्‍वामी हैं। पुस्‍तक भारतीय आध्‍यात्मिकता और गुरुदेव रवीन्‍द्र नाथ टैगोर की प्रतिष्‍ठा पर साझी सराहना को दर्शाती है।

PM Modi Gifted Jill Biden: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की सूक्ष्‍म नक्काशी वाला, चंदन की लकड़ी का एक विशेष हस्‍तनिर्मित, खूबसूरत बक्‍सा उपहार स्वरूप भेंट किया जो अनुभव के साथ साथ भारतीय परंपरा के मूल्यों और सम्मान को रेखांकित करता है।

अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मैसूर के चंदन की लकड़ी से बने इस बक्‍से पर वनस्पति और जीव-जंतुओं की दिलकश नक्काशी जयपुर के अनुभवी शिल्‍पकार ने की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने उपनिषदों के 10 सिद्धांत पर आधारित पुस्‍तक के अंग्रेजी अनुवाद के पहले संस्‍करण की एक प्रति भी राष्‍ट्रपति बाइडन को भेंट की।

इस पुस्‍तक के सह रचयिता बाइडन के प्रिय कवि विलियम बटलर येट्स और पुरोहित स्‍वामी हैं। यह पुस्‍तक भारतीय आध्‍यात्मिकता और गुरुदेव रवीन्‍द्र नाथ टैगोर की प्रतिष्‍ठा पर साझी सराहना को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को व्हाइट हाउस में एक निजी रात्रिभोज के दौरान राष्ट्रपति बाइडन को जो अन्य उपहार भेंट किए उनमें राजस्‍थान के शिल्‍पकारों द्वारा बनाए गए चांदी के नारियल, 24 कैरेट के सोने का सिक्‍का और हॉलमार्क वाला चांदी का सिक्‍का प्रमुख है।

