भारत-रूस तेल व्यापार पर पीटर नवारो की टिप्पणी की खुली पोल, एक्स ने फैक्ट चेक किया तो मस्क पर भड़के ट्रंप के सलाहकार

India-Russia Oil Trade: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो रविवार को उस समय भड़क गए जब रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर निशाना साधते हुए उनके एक पोस्ट को एक्स पर एक कम्युनिटी नोट द्वारा फ्लैग कर दिया गया। हमेशा की तरह, नवारो ने रूस के साथ भारत के व्यापार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह "पूरी तरह से लाभ/राजस्व के लिए रूसी युद्ध मशीन को खिलाने" के लिए था।

हालांकि, इस बार एक्स उपयोगकर्ताओं के एक समुदाय ने उनकी तथ्य-जांच की, जिन्होंने बताया कि तेल व्यापार "केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए" था, और कहा कि यह किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करता है।

नोट में आगे कहा गया है, "हालाँकि भारत पर कुछ टैरिफ हैं, लेकिन अमेरिका का उसके साथ सेवाओं में व्यापार अधिशेष है। अमेरिका रूस से कुछ वस्तुओं का आयात भी जारी रखता है, जो पाखंड है।"

कम्यूनिटी नोट को "बकवास" बताते हुए, नवारो ने एलन मस्क पर "लोगों के पोस्ट में दुष्प्रचार फैलाने" का आरोप लगाया, और एक बार फिर भारत पर रूस के साथ तेल व्यापार से मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया।

नवारो ने लिखा, "नीचे दिया गया वह बकवास नोट बस यही है। बकवास। भारत रूस से सिर्फ़ मुनाफ़ा कमाने के लिए तेल खरीदता है। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले उसने कोई तेल नहीं खरीदा था। भारत सरकार की स्पिन मशीन तेज़ी से आगे बढ़ रही है। यूक्रेनियों को मारना बंद करो। अमेरिकी नौकरियाँ छीनना बंद करो ।"

नवारो की भारत की आलोचना

पीटर नवारो का फ्लैग किया गया पोस्ट, रूसी तेल व्यापार को लेकर भारत पर उनके द्वारा लगाए गए ऐसे आरोपों की श्रृंखला में नवीनतम था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद से लगाए गए हैं।

नवारो की नवीनतम पोस्ट में लिखा था, "तथ्य: भारत में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने से अमेरिकी नौकरियाँ खत्म हो रही हैं। भारत सिर्फ मुनाफे के लिए रूसी तेल खरीदता है/राजस्व रूसी युद्ध मशीन को पोषित करता है। यूक्रेनियन/रूसी मरते हैं। अमेरिकी करदाताओं को ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। भारत सच्चाई/स्पिन को बर्दाश्त नहीं कर सकता @washpo वामपंथी अमेरिकी फर्जी खबरें।"

‘India didn’t buy Russian oil before Ukraine war’: Peter Navarro gets fact-checked on X, calls it Musk’s propaganda https://t.co/aJIhncV8Ri — Financial Express (@FinancialXpress) September 7, 2025

वह द वाशिंगटन पोस्ट की एक ख़बर का ज़िक्र कर रहे थे, जिसमें कहा गया था कि वाशिंगटन की ओर से भारत के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे राजनयिक संबंध बिगड़ रहे हैं।

इससे पहले, नवारो भारत पर निशाना साधने के लिए 'टैरिफ के महाराजा', 'क्रेमलिन के लिए लॉन्ड्रोमैट', 'यूक्रेन में मोदी का युद्ध' जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं।

उनकी एक हालिया विस्फोटक टिप्पणी: "ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं", को हाल ही में भारत ने "गलत" बताकर खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा, "हमने उनके कुछ गलत बयान देखे हैं। हम उन्हें खारिज करते हैं।"

भारतीय आयातों पर ट्रंप द्वारा लगाया गया अतिरिक्त 25% शुल्क 27 अगस्त से प्रभावी हो गया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। ट्रंप ने यह अतिरिक्त जुर्माना भारत द्वारा रूसी तेल खरीद का हवाला देते हुए लगाया था।

Web Title: Peter Navarro comment on India-Russia oil trade exposed when X fact checked it