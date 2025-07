डरावना VIDEO: स्पेन में उड़ान से ठीक पहले फायर अलार्म बजने पर विमान के पंख से कूदे यात्री, 18 घायल

नई दिल्ली: शनिवार को आधी रात के बाद स्पेन के पाल्मा डी मल्लोर्का हवाई अड्डे पर रयानएयर बोइंग 737 में आग लगने की सूचना के बाद अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद 18 से ज़्यादा यात्री घायल हो गए। मैनचेस्टर के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहा विमान अभी उड़ान नहीं भर पाया था, जब यह घटना घटी।

रिपोर्ट के अनुसार, घायल यात्रियों को "मामूली चोटों" के लिए इलाज किया जा रहा है। उनमें से छह को अस्पताल में भर्ती कराया गया, और तीन अन्य को एक निजी चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया। तीन और यात्रियों को द्वीप की राजधानी में अस्पताल क्विरोनसालुद पामप्लानस में भर्ती कराया गया।

अरब टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, आपातकालीन सेवाओं को तुरंत सतर्क कर दिया गया और उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अलार्म के कारण आपातकालीन निकासी शुरू हो गई, जिसके दौरान घबराए हुए यात्री आपातकालीन द्वार का उपयोग करके विमान से बाहर निकले, एक पंख पर चढ़ गए और भागने की हताश कोशिश में टरमैक पर कूद गए।

क्षेत्रीय आपातकालीन केंद्र द्वारा समन्वयित चार एम्बुलेंस - जिनमें दो उन्नत और दो बुनियादी जीवन रक्षक इकाइयाँ शामिल हैं - को हवाई अड्डे के अग्निशामकों और सिविल गार्ड के सदस्यों के साथ घटनास्थल पर भेजा गया।

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यात्री घबराकर विमान से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें आपातकालीन निकास द्वार का उपयोग करते हुए, एक पंख पर चढ़ते हुए और फिर नीचे जमीन पर कूदते हुए देखा जा सकता है।

घटना के बाद, एयरलाइन ने एक बयान जारी कर बताया कि व्यवधान "झूठी आग की चेतावनी" के कारण हुआ था। इसने असुविधा के लिए माफ़ी मांगी और पुष्टि की कि यात्रियों के लिए देरी को कम करने के लिए एक प्रतिस्थापन विमान प्रदान किया गया था।

एयरलाइन के बयान में कहा गया है, "4 जुलाई को पाल्मा से मैनचेस्टर जाने वाली एक उड़ान ने गलत आग की चेतावनी प्रकाश संकेत के कारण उड़ान भरना बंद कर दिया। यात्रियों को इन्फ्लेटेबल स्लाइड का उपयोग करके उतारा गया और टर्मिनल पर वापस लाया गया।"

Ryanair Boeing 737 Fire injures 18 passengers at Palma de Mallorca Airport, Spain.

Airlines claims a false fire warning light indication created the chaos where some passengers jumped over the wings and got injured pic.twitter.com/8DYm1Wd4dm