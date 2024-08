Paris Olympics 2024: नोवाक जोकोविच ने अल्काराज को हराकर पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, 7-6, 7-6 से जीत दर्ज की

Highlights जोकोविच ने अल्काराज को हराकर पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता 7-6, 7-6 से जीत दर्ज की सबसे अधिक हफ्तों तक नंबर एक रैंकिंग पर काबिज रहने वाले खिलाड़ी हैं

Paris Olympics 2024: दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रविवार को पुरुष टेनिस एकल फाइनल में कार्लोस अल्काराज को सीधे सेट में हराकर अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। सैंतीस साल के सर्बिया के जोकोविच ने स्पेन के अल्काराज के खिलाफ 7-6, 7-6 से जीत दर्ज की और अपने 24 ग्रैंडस्लैम खिताब में एक और उपलब्धि जोड़ दी।

जोकोविच इसके अलावा पुरुष और महिला दोनों वर्ग में सबसे अधिक हफ्तों तक नंबर एक रैंकिंग पर काबिज रहने वाले खिलाड़ी हैं। जोकोविच ने इससे पहले 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। मौजूदा खेलों में सेमीफाइनल में इटली के कांस्य पदक विजेता लोरेंजो मुसेटी के खिलाफ जीत से पहले जोकोविच ने अपने तीनों ओलंपिक सेमीफाइनल गंवाए थे।

Unvaccinated tennis superstar Novak Djokovic has just won the gold medal in men's singles at the Olympics.



At 37 years old, he becomes the oldest gold medalist in the Olympic tennis event since 1988.



This victory is a refreshing change from an Olympics that has been criticized… pic.twitter.com/qU9k5yr6wu