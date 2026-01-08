पाकिस्तान का 45 करोड़ रुपये का अमेरिकी लॉबीइंग का खेल बेनकाब, 'ऑपरेशन सिंदूर' को रोकने के लिए 60 बार लगाई थी गुहार

January 8, 2026

इस्लामाबाद ने छह लॉबिंग फर्मों को 45 करोड़ रुपये दिए और युद्धविराम के लिए अमेरिकी अधिकारियों से लगभग 60 बार गुहार लगाई, जिससे पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन के असर का पता चलता है।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता अमित मालवीय ने चौंकाने वाले अमेरिकी दस्तावेज़ जारी किए हैं, जिनसे पता चलता है कि अप्रैल 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान कितना बेताब था। इस्लामाबाद ने छह लॉबिंग फर्मों को 45 करोड़ रुपये दिए और युद्धविराम के लिए अमेरिकी अधिकारियों से लगभग 60 बार गुहार लगाई, जिससे पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन के असर का पता चलता है।

मालवीय का सोशल मीडिया पर सनसनीखेज खुलासा

बीजेपी के सूचना और प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय ने X पर चौंकाने वाले सबूत शेयर किए, जिसे उन्होंने "पाकिस्तान के समर्थकों के लिए बुरी खबर" बताया। अमेरिकी न्याय विभाग के साथ अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट (FARA) की फाइलिंग का हवाला देते हुए, उन्होंने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को कैसे हिला दिया था। पोस्ट में उन भारतीय संदेह करने वालों की पहचान करने की बात कही गई है जिन्होंने संकट के दौरान पीएम मोदी और सशस्त्र बलों पर शक किया था, और वादा किया गया है कि "इन मूर्खों को फिर से बेनकाब किया जाएगा।"

जंग टालने के लिए 60 ताबड़तोड़ संपर्क

पहलगाम आतंकी हमले के बाद, पाकिस्तान के अमेरिकी राजनयिकों ने ज़ोरदार लॉबिंग शुरू की - ईमेल, कॉल, और टॉप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों, सांसदों, पेंटागन और विदेश विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग - अप्रैल के आखिर से लेकर चार दिन के ऑपरेशन तक कुल मिलाकर लगभग 60 बातचीत हुईं। इन कोशिशों का मकसद सीज़फायर करवाना और भारत के सटीक हमलों को रोकना था।

6 लॉबी फर्मों पर 45 करोड़ रुपये खर्च

ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन तक जल्दी पहुँचने के लिए, पाकिस्तान ने लगभग 45 करोड़ रुपये (लगभग $5.4 मिलियन) में छह लॉबिंग फर्मों को हायर किया। FARA के दस्तावेज़ों में वाशिंगटन में अपने युद्ध-विरोधी नैरेटिव को बढ़ाने के लिए इस खर्च का ब्यौरा दिया गया है। मालवीय ने इसे पाकिस्तान के इरादों को हिलाने में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सबूत के तौर पर बताया।

भारतीय आलोचकों को बेनकाब करने की अपील

मालवीय की पोस्ट उन घरेलू शक करने वालों को निशाना बनाती है जिन्होंने भारतीय सैन्य शक्ति और नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। उनका तर्क है कि ये खुलासे मोदी के निर्णायक कदम को सही साबित करते हैं, जिससे पाकिस्तान को अपमानजनक कूटनीति करने पर मजबूर होना पड़ा। यह खुलासा भारत की रणनीतिक जीतों पर बहस को फिर से शुरू करता है।

