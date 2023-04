पाकिस्तानी सांसद पर बनाया गया धर्मांतरण का दबाव, संसद में बताया अल्पसंख्यकों का दर्द, देखिए वीडियो

Highlights बलूचिस्तान से हिंदू सांसद दानिश कुमार ने बताया अल्पसंख्यकों का दर्द पाकिस्तान की संसद में कहा- मुझे मुसलमान बनने को कहा जाता है दानिश कुमार पाकिस्तान के उच्च सदन के सदस्य हैं

नई दिल्ली: पाकिस्तान में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, जबरन धर्मांतरण, नाबालिग गैर मुस्लिम लड़कियों का अपहरण और जबरन निकाह जैसी घटनाएं लगातार घटती रहती हैं। हाल ही में बलूचिस्तान से हिंदू सांसद दानिश कुमार ने पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का दर्द संसद में सुनाया। दानिश कुमार ने बताया कि कैसे उनके जानने वाले लोग ही उन पर मुसलमान बन जाने का दबाव डालते रहते हैं।

पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन सीनेट में दिया गया दानिश कुमार का ये बयान अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियों में दानिश कुमार पाकिस्तानी संसद में कहते हैं, ''सर मैं आपको बताता हूं, यहां पर मेरे दोस्त हैं जो मुझसे कहते हैं कि दानिश कुमार कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। पहले आप उन शैतानों को जो जकीरादोज हैं, जो मुनाफाखोर हैं, उन्हें मुसलमान बनाएं। फिर दानिश कुमार के ऊपर आकर तबलीग करें। मैं चाहता हूं कि ये वादा करें जब तक ये उन्हें मुसलमान नहीं बनाते, ये मुझ पर तबलीग नहीं करेंगे।"

Islamist MPs try to convert Hindu MPs to Islam in Pakistan's parliament/ assembly. Imagine the state of defenseless Hindu masses.pic.twitter.com/3unHGC16Be