'हम शहीद होने से बच गए': PAK जर्नलिस्ट ने दुबई एयर शो 2025 में तेजस फाइटर जेट क्रैश का बेशर्मी से उड़ाया मज़ाक | VIDEO
By रुस्तम राणा | Updated: November 21, 2025 20:44 IST2025-11-21T20:44:41+5:302025-11-21T20:44:41+5:30
मौके से एक वीडियो सामने आया है, जो एक पाकिस्तानी पत्रकार के अमानवीय और बेशर्म बर्ताव को दिखाता है।
दुबई: एक बुरी घटना में, दुबई एयर शो में एरियल शो के दौरान इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) का तेजस फ़ाइटर जेट क्रैश हो गया, जिससे पायलट की मौत हो गई। अब मौके से एक वीडियो सामने आया है, जो एक पाकिस्तानी पत्रकार के अमानवीय और बेशर्म बर्ताव को दिखाता है। वीडियो में, उस आदमी को बेशर्मी से हंसते और एक्सीडेंट का मज़ाक उड़ाते हुए सुना जा सकता है।
आदमी को हंसते हुए और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए सुना जा सकता है, और वह कह रहा है, "हम शहीद होने से बच गए।" वह यह भी दावा करता है कि कल उसी जेट से तेल लीक हुआ था, जिसे PIB की फैक्ट-चेकिंग यूनिट ने गलत बताया है।
Right after the unfortunate Tejas crash in Dubai, a Pakistani journalist (clear from his dialect) posted a video shamelessly mocking the accident, saying “hum shaheed hone se bach gaye,” and even thanking God for the crash. Claims it’s the same jet that had an oil leak yesterday. pic.twitter.com/g0xs9YV09l— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 21, 2025
भारत ने गुरुवार को दुबई एयर शो 2025 के दौरान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस के बारे में आई खबरों को गलत बताया। हाल ही में, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय LCA तेजस Mk1 में अपनी एक उड़ान के दौरान तेल लीक हो गया था। हालांकि, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट-चेक यूनिट ने इन सभी दावों को “फेक” और “बेबुनियाद प्रोपेगैंडा” बताया।
Several propaganda accounts are circulating videos claiming that at the #DubaiAirshow 2025, the Indian LCA #Tejas Mk1 suffered an oil leakage.#PIBFactCheck— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 20, 2025
✅These claims are #Fake.
✅The videos show routine, intentional draining of condensed water from the aircraft's… pic.twitter.com/k4oQThqtA3
यह दूसरी बार है जब तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ है। इससे पहले पिछले साल मार्च में, राजस्थान के जैसलमेर में एक तेजस फाइटर जेट ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान एक स्टूडेंट हॉस्टल के कंपाउंड में क्रैश हो गया था। उस समय पायलट सुरक्षित निकल गया था।