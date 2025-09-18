जापान हवाई अड्डे पर जाली दस्तावेज़ों के आधार पर ‘पाकिस्तानी फ़ुटबॉल टीम’ गिरफ़्तार, अधिकारियों अवैध आव्रजन सिंडिकेट का भंडाफोड़

इस्लामाबाद:पाकिस्तान की संघीय जाँच एजेंसी (FIA) ने गुजरांवाला में 22 लोगों को पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी होने का नाटक करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हालाँकि, मामला जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। यह सिर्फ़ फुटबॉल खिलाड़ी होने का नाटक करने का मामला नहीं है। इसमें एक अवैध आव्रजन गिरोह शामिल है।

जियो टीवी ने बताया, "पाकिस्तानी फुटबॉल टीम" जापान गई थी, जहाँ सभी लोग पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी होने का नाटक कर रहे थे। हालाँकि, जापानी आव्रजन अधिकारियों द्वारा उनके जाली यात्रा दस्तावेज़ों का पता चलने के बाद उन्हें निर्वासित कर दिया गया।

फुटबॉल किट पहने इन लोगों ने दावा किया कि वे पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ से जुड़े हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि जापान में उनके मैच होने वाले हैं। फिर भी, धोखाधड़ी का जल्द ही पता चल गया। एफआईए ने पुष्टि की है कि मलिक वकास मुख्य संदिग्ध है जिसने गोल्डन फुटबॉल ट्रायल नामक एक फर्जी क्लब स्थापित किया था। पाकिस्तानी समाचार प्रकाशन ने बताया कि उसे तस्कर अली के साथ गिरफ्तार किया गया है।

जियो टीवी ने एफआईए प्रवक्ता के हवाले से कहा, "वकास अली की गिरफ्तारी देश में सक्रिय मानव तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।" जाँच से पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति ने इस यात्रा के लिए 40 लाख पाकिस्तानी रुपये (करीब ₹12.5 लाख) का भुगतान किया था। अधिकारियों के अनुसार, इस समूह को पेशेवर खिलाड़ियों की तरह व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था।

वकास ने स्वीकार किया है कि उसने जनवरी 2024 में इसी तरीके से 17 और लोगों को जापान भेजा था। वे लोग कभी पाकिस्तान वापस नहीं लौटे। एफआईए ने एक मामला दर्ज कर लिया है और इस मानव तस्करी नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

पाकिस्तान में अवैध आव्रजन

पाकिस्तानी प्रकाशन के अनुसार, हर साल कई पाकिस्तानी बेहतर जीवन की तलाश में अवैध रास्तों से अपना देश छोड़ देते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि इनमें से कुछ लोग दुखद दुर्घटनाओं में अपनी जान गँवा देते हैं।

इस समस्या से निपटने के लिए, पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र ने अगस्त में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र प्रवासन नेटवर्क (यूएनएनएम) की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य मानव तस्करी से लड़ना और प्रवासन को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है।

यूएनएनएम 2030 सतत विकास एजेंडा और सुरक्षित प्रवासन के लिए वैश्विक समझौते जैसे वैश्विक ढाँचों के अनुरूप है। यह कार्यक्रम प्रवासी तस्करी के खिलाफ पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है।

Web Title: 'Pakistani football team' arrested at Japan airport on forged documents, officials bust illegal immigration syndicate