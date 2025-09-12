पाकिस्तानी डॉक्टर ने नर्स के साथ यौन संबंध बनाने के लिए ब्रिटेन में बीच में ही छोड़ दी सर्जरी
By रुस्तम राणा | Updated: September 12, 2025 19:31 IST2025-09-12T19:31:19+5:302025-09-12T19:31:19+5:30
लंदन: एक वरिष्ठ पाकिस्तानी मूल के डॉक्टर ने एक मरीज़ को सर्जरी के बीच में ही छोड़कर पास के एक ऑपरेशन रूम में एक नर्स के साथ यौन संबंध बनाने की बात ब्रिटेन के एक मेडिकल ट्रिब्यूनल को बताई। हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, सुहैल अंजुम ने 2023 में मरीज़ को छोड़कर एक नर्स के साथ यौन संबंध बनाने की बात स्वीकार की।
डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट अंजुम को 16 सितंबर, 2023 को ग्रेटर मैनचेस्टर के टेमसाइड जनरल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एक नर्स के साथ "आपत्तिजनक स्थिति" में पाया गया था।
लंदन स्थित इस टैबलॉयड के अनुसार, डॉक्टर, जो अब पाकिस्तान में काम करता है, को अपनी पतलून की डोरी बांधते हुए देखा गया, जबकि उसकी सहकर्मी - जिसे नर्स सी कहा गया है - को कथित तौर पर अपनी पतलून घुटनों के पास बांधे हुए पाया गया और उसके अंडरवियर को प्रदर्शित किया गया, जब एक अन्य नर्स ने दोनों को अचानक पकड़ लिया।
रिपोर्ट के अनुसार, मैनचेस्टर स्थित न्यायाधिकरण को बताया गया कि अंजुम ने उस मरीज़ को, जिसकी पित्ताशय निकालने के लिए कीहोल सर्जरी हो रही थी, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे पता था कि नर्स सी "पास ही मौजूद होगी"।
जनरल मेडिकल काउंसिल का प्रतिनिधित्व कर रहे एंड्रयू मोलॉय ने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स न्यायाधिकरण की सुनवाई में बताया कि अंजुम शनिवार की सुबह थिएटर पाँच में पाँच सर्जरी के लिए एनेस्थेटिस्ट के रूप में काम कर रहे थे।
मोलॉय ने बताया कि तीसरे ऑपरेशन के दौरान, 44 वर्षीय पाकिस्तानी डॉक्टर आराम करने के लिए प्रक्रिया के बीच में ही चले गए। मोलॉय के अनुसार, ऐसा होने पर उन्हें एक एनेस्थेटिक नर्स से सुरक्षा मिलेगी।
उन्होंने आगे कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने एनेस्थेटिक नर्स, नर्स एसके को संकेत दिया था कि वह शौचालय जा रहा है।" डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, मोलॉय ने बताया कि एनटी नाम की एक स्क्रब नर्स थिएटर नंबर आठ में अगली प्रक्रिया की तैयारी के लिए कुछ उपकरण लेने गई थी।
उन्होंने आगे कहा, "नर्स एनटी ने डॉ. अंजुम और नर्स सी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा।" नर्स एनटी हैरान रह गईं और थिएटर नंबर पाँच लौट गईं। रिपोर्ट के अनुसार, नर्स एनटी ने मामले की सूचना दी और अंजुम से पूछताछ की गई।
न्यायाधिकरण की सुनवाई के दौरान, मोलॉय ने कहा कि अंजुम ने स्वीकार किया था कि वह मरीज को छोड़कर नर्स सी के साथ "यौन क्रिया" में शामिल था।