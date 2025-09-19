पाकिस्तान में कुछ ही घंटों में 2 बम धमाके, आठ की मौत, 23 घायल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 19, 2025 09:46 IST2025-09-19T09:46:27+5:302025-09-19T09:46:41+5:30
Pakistan: अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान के उग्रवाद प्रभावित दक्षिण-पश्चिम में कुछ घंटों के अंतराल पर हुए दो बम विस्फोटों में आठ लोग मारे गए हैं।
Pakistan: पाकिस्तान के उग्रवाद प्रभावित दक्षिण-पश्चिम में बृहस्पतिवार को कुछ घंटों के अंतराल पर हुए दो कार बम विस्फोटों में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और लगभग दो दर्जन घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी इलाही बख्श ने बताया कि पहला हमला बलूचिस्तान प्रांत के तुर्बत जिले में उस वक्त हुआ, जब एक आत्मघाती हमलावर ने एक वाहन को सुरक्षा काफिले से टकरा दिया।
उन्होंने बताया कि हमले में दो सुरक्षाकर्मी मारे गए और 23 घायल हो गए। सरकारी प्रशासक इम्तियाज अली ने बताया कि कुछ घंटों बाद, दक्षिण-पश्चिमी शहर चमन में अफगान सीमा के पास एक और कार बम विस्फोट हुआ, जिसमें छह लोग मारे गए।
हालांकि किसी भी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शक की सूई पाकिस्तानी तालिबान और बलूच अलगाववादियों की ओर है, जो अक्सर प्रांत में सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाते हैं।