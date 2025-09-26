'पाकिस्तान भारत के साथ ‘समग्र, व्यापक’ वार्ता के लिए तैयार', संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोले पीएम शहबाज शरीफ
By रुस्तम राणा | Updated: September 26, 2025 22:47 IST2025-09-26T22:47:11+5:302025-09-26T22:47:11+5:30
संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं आम बहस में पीएम शहबाज शरीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान "बातचीत और कूटनीति के ज़रिए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान" में विश्वास करता है।
वाशिंगटन डीसी: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश भारत के साथ सभी मुद्दों पर व्यापक बातचीत के लिए तैयार है और कूटनीतिक माध्यमों से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता है।
उन्होंने कहा, "विश्व राष्ट्रों की इस प्रतिष्ठित सभा के समक्ष यह मेरी सबसे ईमानदार और गंभीर पेशकश है। पाकिस्तान सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ एक समग्र, व्यापक और परिणामोन्मुखी वार्ता के लिए तैयार है।"
शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर का भी ज़िक्र किया और दावा किया कि इस संघर्ष में "सात भारतीय विमान" क्षतिग्रस्त हुए थे। इस बीच, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने पिछले महीने बताया था कि भारतीय विमानों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाँच पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान पर हमला किया था।
भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में 7 मई को पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ढांचे के खिलाफ एक अभियान चलाया, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हो गई थी।
शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करता है और मानता है कि देश "बाहरी प्रायोजित आतंकवाद" का सामना कर रहा है, खासकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी माजिद ब्रिगेड जैसे "विदेशी वित्त पोषित" समूहों से।
उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि किसी के भी विरुद्ध या किसी भी धर्म के विरुद्ध अभद्र भाषा, भेदभाव या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।
अपने भाषण में, शरीफ़ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना करते हुए कहा कि उनके "शांति के प्रयासों ने दक्षिण एशिया में युद्ध को रोकने में मदद की।"
उन्होंने कहा, "हमारे क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने में राष्ट्रपति ट्रंप के अद्भुत और उत्कृष्ट योगदान के सम्मान में, पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। कम से कम हम तो यही कर सकते थे... मुझे लगता है कि वह सचमुच शांति के पुजारी हैं।"
हालांकि, भारत लगातार यह कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ शत्रुता समाप्त करने पर समझौता दोनों देशों के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों के बीच सीधी बातचीत के बाद हुआ था।
शरीफ़ ने गुरुवार को वाशिंगटन डीसी का संक्षिप्त दौरा किया और व्हाइट हाउस में फ़ील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ ट्रंप से मुलाक़ात की। उन्होंने ट्रंप को "शांति का पुजारी" कहा और उनके "साहसी और निर्णायक" नेतृत्व की प्रशंसा की।