पीएम मोदी की मां के निधन पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जताया शोक, कहा- मां को खोने से बड़ा दुख कुछ नहीं

इस्लामाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर दुख जताया है। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि मां के निधन को लेकर उनकी संवेदनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। शरीफ ने अपने ट्वीट में लिखा, 'किसी के लिए मां को खोने से बड़ा नुकसान कुछ नहीं है। मां के निधन पर मेरी संवेदनाएं पीएम मोदी के साथ हैं।'

There is no greater loss than losing one’s mother. My condolences to Prime Minister @narendramodi on the passing away of his mother.