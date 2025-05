VIDEO: शहबाज शरीफ ने माना कि भारत की मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस पर किया हमला

Highlights शरीफ ने स्वीकार किया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों ने 10 मई को नूर खान एयरबेस और अन्य जगहों पर हमला किया शरीफ ने कहा कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने हमलों की रिपोर्ट करने के लिए उन्हें सुबह करीब 2:30 बजे फोन किया उन्होंने पाकिस्तान की वायु सेना द्वारा स्थानीय तकनीक और चीनी जेट के इस्तेमाल का उल्लेख किया

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्वीकार किया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों ने 10 मई को नूर खान एयरबेस और अन्य जगहों पर हमला किया, यह एक दुर्लभ स्वीकारोक्ति है जो भारतीय सैन्य कार्रवाई के मामले में पाकिस्तान के इनकार के सामान्य रुख के विपरीत है। शरीफ ने कहा कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने हमलों की रिपोर्ट करने के लिए उन्हें सुबह करीब 2:30 बजे फोन किया। शरीफ ने पाकिस्तान की वायु सेना द्वारा स्थानीय तकनीक और चीनी जेट के इस्तेमाल का उल्लेख किया, लेकिन पुष्टि की कि भारत की मिसाइलों ने अपने लक्ष्यों को भेदा।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को पाकिस्तान स्मारक पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा, "10 मई को लगभग 2:30 बजे, जनरल सैयद असीम मुनीर ने मुझे सुरक्षित लाइन पर कॉल किया और मुझे सूचित किया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस और अन्य क्षेत्रों पर हमला किया है। हमारी वायु सेना ने अपने देश को बचाने के लिए घरेलू तकनीक का इस्तेमाल किया और उन्होंने चीनी जेट पर आधुनिक गैजेट और तकनीक का भी इस्तेमाल किया।"

इस बीच, भाजपा नेता अमित मालवीय ने शरीफ की इस स्वीकारोक्ति की ओर भी इशारा किया कि उन्हें सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने सुबह 2:30 बजे जगाया और बताया कि भारतीय मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस और अन्य प्रमुख स्थानों पर हमला किया है। मालवीय ने कहा कि इस तरह की कॉल ऑपरेशन सिंदूर की सटीकता और साहस को दर्शाती है।

एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए मालवीय ने कहा, "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद माना है कि जनरल असीम मुनीर ने उन्हें रात 2:30 बजे फोन करके बताया कि भारत ने नूर खान एयर बेस और कई अन्य जगहों पर बमबारी की है। इसे ध्यान में रखें - प्रधानमंत्री को आधी रात को पाकिस्तान के अंदर हमलों की खबर के साथ जगाया गया। यह #ऑपरेशन सिंदूर के पैमाने, सटीकता और साहस के बारे में बहुत कुछ बताता है।"

Pakistan PM Shehbaz Sharif himself admits that General Asim Munir called him at 2:30am to inform him that India had bombed Nur Khan Air Base and several other locations. Let that sink in — the Prime Minister was woken up in the middle of the night with news of strikes deep inside… pic.twitter.com/b4QbsF7xJh