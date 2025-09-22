Pakistan: पाक सेना ने अपने ही लोगों पर की बमबारी, 30 नागरिकों की मौत; दर्जनों घायल

September 22, 2025

Pakistan: रविवार देर रात को हुए इस हमले में खैबर जिले के तिराह इलाके को निशाना बनाया गया।

Pakistan: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रात भर हुए एक विनाशकारी हवाई हमले में कम से कम 24 लोगों की जान चली गई, जिनमें महिलाएँ और बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार, दर्जनों लोग घायल हुए हैं, और बचावकर्मियों को डर है कि मलबे से जीवित बचे लोगों और शवों को निकालने के दौरान मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

रविवार देर रात हुए इस हमले में खैबर ज़िले के तिराह इलाके को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने कथित तौर पर गाँव पर बम गिराए, घरों को ध्वस्त कर दिया और सोते हुए परिवारों को तहस-नहस कर दिया। निवासियों का कहना है कि हमले का पूरा खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ा।

सोमवार सुबह तक, जो कभी परिवारों का एक समूह था, वह खंडहर में तब्दील हो गया। पड़ोसियों ने जीवित लोगों को निकालने और मृतकों को निकालने के लिए अपने नंगे हाथों से बेतहाशा खुदाई की, अक्सर बच्चे अपने माता-पिता की बाहों में कसकर लिपटे हुए थे। एक बचावकर्मी ने इस दृश्य को "दिल दहला देने वाला" बताया, जिसमें परिवार टूटे हुए कंक्रीट के स्लैब के नीचे एक साथ दबे हुए थे।

घायलों—जिनमें कई महिलाएँ और बच्चे हैं—का इलाज कम सुविधाओं वाले क्लीनिकों के अस्थायी कोनों में किया जा रहा है। सीमित चिकित्सा आपूर्ति के कारण, डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि कुछ लोग तत्काल देखभाल के बिना जीवित नहीं रह पाएँगे। खैबर के सुदूर इलाके में, जहाँ सड़कें संकरी हैं और सेवाएँ दुर्लभ हैं, हर बीतता घंटा समय के विरुद्ध संघर्ष बन गया है।

इस हवाई हमले ने पूरे क्षेत्र में पीड़ा और आक्रोश को भड़का दिया है। स्थानीय लोग हते हैं कि वे परित्यक्त महसूस कर रहे हैं  केवल चिकित्सा सहायता की कमी के कारण, बल्कि इस्लामाबाद की चुप्पी के कारण भी। पाकिस्तान की सरकार और सेना ने अभी तक बमबारी पर कोई बयान जारी नहीं किया है, एक ऐसी चूक जिससे निवासियों और अधिकार समूहों को डर है कि यह खोए हुए जीवन के प्रति उपेक्षा का संकेत है।

अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मानवाधिकार संगठनों ने लंबे समय से चेतावनी दी है कि इस तरह के हमले सामुदायिक आक्रोश को बढ़ाते हैं और सरकारी संस्थाओं में विश्वास को कम करते हैं। खैबर के कई लोगों की निराशा को दोहराते हुए एक अधिकार कार्यकर्ता ने कहा, "नागरिकों को कभी भी सैन्य अभियानों की कीमत नहीं चुकानी चाहिए।"

हालाँकि, तिराह के परिवारों के लिए, यह त्रासदी रणनीति या सुरक्षा नीति पर एक अमूर्त बहस नहीं है। यह ताजा कब्रें हैं, ढही हुई छतों पर बिखरे बच्चों के खिलौने हैं, और एक ही रात में बिखर गई जिंदगियां हैं।

