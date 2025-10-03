गाजा संघर्ष विराम योजना पर ट्रंप से असहमत पाकिस्तान, मुनीर-शरीफ की व्हाइट हाउस यात्रा के बाद इस्लामाबाद ने कहा 'यह हमारी योजना नहीं'

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना से इस्लामाबाद को अलग करते हुए कहा कि उनके देश ने इसका एक अलग संस्करण प्रस्तावित किया है। पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री डार ने यह टिप्पणी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोलते हुए की।

दिलचस्प बात यह है कि डार की यह टिप्पणी ट्रंप द्वारा गाजा शांति प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की प्रशंसा करने और दोनों को "अविश्वसनीय" नेता कहने के कुछ दिनों बाद आई है।

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, डार ने पाकिस्तान नेशनल असेंबली में कहा, "मैंने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सार्वजनिक किए गए 20 बिंदु हमारे नहीं हैं। हमारे मसौदे में बदलाव किए गए थे। मेरे पास इसका रिकॉर्ड है।" उन्होंने आगे कहा, "यही अंतिम परिणाम है और इसमें राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है।"

डार ने कहा कि आठ मुस्लिम और अरब देशों - जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और मिस्र - ने न्यूयॉर्क में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) सत्र के दौरान गाजा में इज़राइल-हमास युद्ध पर ट्रंप के साथ बैठक की। बैठक के दौरान, डार ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और उन्हें आश्वासन दिया कि वह एक 'व्यावहारिक समाधान' पर काम करेंगे।

डार ने पाकिस्तानी नेशनल असेंबली को बताया, "राष्ट्रपति ट्रंप की समिति भी आई और उनकी मांगों पर खुली बातचीत हुई [...]। उन्होंने हमें 20-सूत्रीय प्रस्ताव दिया।" उन्होंने आगे कहा, "अगले 24 घंटों में हमारी अलग-अलग बैठकें हुईं। हम होटल के कमरों में एक-दूसरे को हार्ड कॉपी देते रहे।"

ट्रंप द्वारा मुनीर और शरीफ की प्रशंसा

इस हफ़्ते की शुरुआत में, ट्रंप ने गाज़ा शांति प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मुनीर और शरीफ की सराहना की और उन्हें 'अविश्वसनीय' बताया। उनकी यह टिप्पणी व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं की मुलाक़ात के बाद आई।

ट्रंप ने कहा, "प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, वे शुरू से ही हमारे साथ थे। अविश्वसनीय।" "दरअसल, उन्होंने अभी-अभी एक बयान जारी किया है कि वे इस समझौते में पूरी तरह विश्वास करते हैं। यह बयान तब आया जब मैं वहाँ टहल रहा था। उन्होंने कहा, "महोदय, हमारे पास पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल की ओर से एक बड़ा नोटिस है कि वे इसका 100 प्रतिशत समर्थन करते हैं।"

ट्रंप की गाज़ा शांति योजना

सोमवार को, ट्रंप ने गाज़ा में 'संघर्ष समाप्त करने की अपनी व्यापक योजना' की घोषणा की। इस योजना के एक हिस्से के रूप में, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि गाज़ा को आतंकवाद मुक्त क्षेत्र बनाया जाना चाहिए और हमास को सभी इज़राइली बंधकों को रिहा करना चाहिए। बंधकों की रिहाई के बाद, इज़राइल को 7 अक्टूबर के हमलों के बाद हिरासत में लिए गए 1,700 गाजा नागरिकों को रिहा कर देना चाहिए।

ट्रंप की योजना में कहा गया है, "अगर दोनों पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाते हैं, तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। इज़राइली सेना बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए सहमत रेखा पर वापस लौट आएगी।" "इस दौरान, हवाई और तोपखाने की बमबारी सहित सभी सैन्य अभियान स्थगित रहेंगे, और युद्ध रेखाएँ तब तक स्थिर रहेंगी जब तक कि पूरी तरह से चरणबद्ध वापसी के लिए शर्तें पूरी नहीं हो जातीं।"

Web Title: Pakistan disagrees with Trump on Gaza ceasefire plan; Islamabad says 'this is not our plan' after Munir Sharif's visit to the White House