भारत की अग्नि मिसाइल परीक्षण से बौखलाया पाकिस्तान, वैश्विक शांति की दी दुहाई, बताया खतरनाक

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 23, 2025 10:40 IST2025-08-23T10:40:06+5:302025-08-23T10:40:46+5:30

Agni-5 Missile: विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफ़क़त अली ख़ान ने यहाँ अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान सवालों के जवाब देते हुए यह टिप्पणी की।

Agni-5 Missile:  पाकिस्तान ने शुक्रवार को भारत के हालिया अग्नि मिसाइल परीक्षण की आलोचना करते हुए कहा कि यह परीक्षण क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर ‘‘शांति, सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता को कमजोर करता है।’’ विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने यहां अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान सवालों के जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। पाकिस्तान के साथ हालिया संघर्ष के बाद भारत द्वारा हथियार खरीदे जाने के बारे में पूछे जाने पर खान ने कहा कि यह एक ‘‘खतरनाक प्रवृत्ति’’ है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा हथियारों की खरीद पर ध्यान है...यह न केवल पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरनाक है।’’ 

