Pak-Afghanistan Ceasefire: पाकिस्तान और अफगानिस्तान तत्काल युद्धविराम पर सहमत, दोहा में शांति वार्ता के बाद कतर का ऐलान; जानें मुख्य बातें

Pakistan-Afghanistan Ceasefire: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे हमले का दौर अब खत्म हो गया है। कतर ने घोषणा की है कि दोनों देश शनिवार को "तत्काल युद्धविराम" पर सहमत हो गए हैं। नवीनतम युद्धविराम की मध्यस्थता कतर और तुर्की ने की थी। कतर के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ने आने वाले दिनों में अनुवर्ती बैठकें आयोजित करने पर भी सहमति व्यक्त की है ताकि "युद्धविराम की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके और विश्वसनीय एवं स्थायी तरीके से इसके कार्यान्वयन की पुष्टि की जा सके, जिससे दोनों देशों में सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने में योगदान मिले।"

शनिवार को, अफ़ग़ानिस्तान पर पाकिस्तान के ताज़ा हवाई हमलों में तीन अफगान क्रिकेटरों सहित कम से कम 10 लोग मारे गए।

पाक-अफगान के युद्धविराम की बड़ी बातें

48 घंटे के युद्धविराम के बाद, जिसकी मध्यस्थता भी कतर ने की थी, दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल आगे की बातचीत के लिए दोहा में मिले। यह दूसरा और उम्मीद है कि स्थायी युद्धविराम, दोहा और तुर्की द्वारा मध्यस्थता किया गया था।

आधिकारिक बयान में, कतर ने कहा है - "वार्ता के दौरान, दोनों पक्ष तत्काल युद्धविराम और सुदृढ़ीकरण तंत्र की स्थापना पर सहमत हुए। दोनों देशों के बीच स्थायी शांति और स्थिरता के लिए प्रयास जारी हैं।

दोनों देशों ने एक बार फिर युद्धविराम समझौते को तोड़ने के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराया है। तालिबान सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत मोहम्मद हसन अखुंद के अनुसार, "अफगानिस्तान युद्ध के पक्ष में नहीं है।"

अपने मलेशियाई समकक्ष के साथ बातचीत में, 'प्रधानमंत्री' ने कहा कि ताजा हमले "पाकिस्तानी पक्ष द्वारा अफगानिस्तान के क्षेत्र का उल्लंघन करके शुरू किए गए थे।"

शनिवार को इस्लामाबाद और काबुल के बीच ताज़ा हिंसा भड़कने से कम से कम 10 लोग मारे गए। एएफपी की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक तालिबान अधिकारी ने दोहराया कि पाकिस्तान ने पक्तिका में तीन जगहों पर बमबारी करके संघर्ष विराम तोड़ा है।

पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ ताजा हमले सीमावर्ती इलाकों के पास किए गए, खास तौर पर तालिबान के पाकिस्तानी गुट - टीटीपी को निशाना बनाने के लिए। यह हमला कथित तौर पर डूरंड रेखा के पास पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों पर हुए हमले के जवाब में किया गया।

एक प्रांतीय अस्पताल अधिकारी ने एएफपी को बताया कि हमलों में दस नागरिक मारे गए और 12 अन्य घायल हो गए। उन्होंने आगे बताया कि हवाई हमलों में दो बच्चे भी मारे गए।

Pakistan and Afghanistan agree to immediate ceasefire "to end prolonged tensions" during talks mediated by Qatar and Türkiye in Doha after days of deadly border clashes https://t.co/XQSsrAjgykpic.twitter.com/AFLz94yFRX — TRT World (@trtworld) October 18, 2025

पीड़ितों में टीम अफ़ग़ानिस्तान के तीन क्रिकेटर भी शामिल हैं। अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने मौतों की पुष्टि की और एक बयान में कहा कि तीनों खिलाड़ी एक टूर्नामेंट के लिए इस क्षेत्र में थे।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भी तीन लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए एक कड़े शब्दों में एक नोट जारी किया। अफगानिस्तान के उभरते क्रिकेटर - कबीर आगा, सिबघतुल्लाज और हारून, अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हवाई हमले में मारे गए।

