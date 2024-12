VIDEO: गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान रेफरी के विवादित फैसले के बाद फैंस के बीच खूनी खेल, 100 लोगों से अधिक मरे

Clashes Between Fans At Football Match In Guinea: रविवार को गिनी के दूसरे सबसे बड़े शहर एन'जेरेकोर में एक फुटबॉल मैच के दौरान प्रशंसकों के बीच हुई झड़प में दर्जनों लोग मारे गए, अस्पताल के सूत्रों ने एएफपी को बताया, जिसमें सामूहिक नरसंहार के दृश्य बताए गए। एक डॉक्टर ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "अस्पताल में जहां तक ​​नज़र जाती है, शव पंक्तिबद्ध हैं। अन्य लोग हॉलवे में फर्श पर पड़े हैं। मुर्दाघर भरा हुआ है।"

उन्होंने कहा, "लगभग 100 लोग मरे हैं", स्थानीय अस्पताल और मुर्दाघर में शव भरे हुए हैं। एक अन्य डॉक्टर ने कहा कि "दर्जनों लोग मरे हुए हैं"। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो, जिसे एएफपी तुरंत सत्यापित नहीं कर पाया, में मैच के बाहर सड़क पर अराजकता के दृश्य और जमीन पर पड़े कई शव दिखाई दे रहे थे। गवाहों के अनुसार, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने एन'जेरेकोर पुलिस स्टेशन में भी तोड़फोड़ की और आग लगा दी।

एक गवाह ने एएफपी को बताया, "यह सब रेफरी के विवादित फैसले से शुरू हुआ। फिर प्रशंसकों ने मैदान पर हमला कर दिया," उन्होंने सुरक्षा कारणों से अपना नाम गुप्त रखने का अनुरोध किया। स्थानीय मीडिया ने कहा कि यह मैच गिनी के जुंटा नेता मामादी डौम्बौया के सम्मान में आयोजित एक टूर्नामेंट का हिस्सा था, जिन्होंने 2021 में तख्तापलट करके सत्ता हथिया ली थी और खुद को राष्ट्रपति बना लिया था। इस तरह के टूर्नामेंट पश्चिमी अफ्रीकी देश में आम हो गए हैं, क्योंकि डुम्बौया की नजर अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में संभावित दावेदारी पर है तथा राजनीतिक गठबंधन बन रहे हैं।

