युवा नेता की मौत से फिर सुलग उठा बांग्लादेश, भारतीय दूतावास पर फेंके गए पत्थर; प्रमुख मीडिया कार्यालयों में लगाई आग

Bangladesh violence: भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा की आग भड़क उठी है। सिंगापुर में जुलाई विद्रोह के आयोजक शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका और चट्टोग्राम सहित बांग्लादेश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए है। इंकलाब मंच के संयोजक हादी की 12 दिसंबर को ढाका में सिर में गोली लगने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई।

हादी के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। राजधानी के कारवां बाजार में प्रोथोम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डेली स्टार की बिल्डिंग में आग लगा दी गई है।

वीडियो में दिखाया गया है कि लोग लाठियों से विभिन्न मीडिया संगठनों के दफ्तरों पर कैसे हमला कर रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। प्रोथोम आलो के सामने सड़क पर भी आग लगी देखी गई। इसके अलावा, नागरिक के अनुसार, कुछ कर्मचारी दोनों दफ्तरों में फंसे हुए थे।

Not just murder the Islamist jihadis burned the corpse too. In Bangladesh Habirbari, Mymensingh, a man was beaten to death over false blasphemy accusations. The nation is hijacked by terrorist in 2024 5th August by the so called July colour revolution.#BangladeshCrisispic.twitter.com/wLHmRMQ1xU — Joy Bangla🇧🇩 (@VoiceOfTheAwami) December 18, 2025

हिंसा के बाद की शुक्रवार सुबह की तस्वीरें सामने आई है जिनमें ढाका में प्रोथोम आलो कार्यालय के जले हुए अवशेष दिखाई दे रहे हैं, जिसे प्रदर्शनों के दौरान आग लगा दी गई थी। दमकलकर्मी मौके पर मौजूद थे और आपातकालीन अभियान जारी था।

एएनआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में अखबार की इमारत की काली दीवारें दिखाई दे रही हैं, जिसके बाहर भीड़ जमा है। इलाके में हल्का धुआं अभी भी दिखाई दे रहा था।

इस अशांति के बीच, बांग्लादेश के दो सबसे बड़े अखबारों - प्रोथोम आलो और डेली स्टार - के कार्यालयों को राजधानी में आग लगा दी गई।

#WATCH | Bangladesh: Visuals of the aftermath from Prothom Alo office in Dhaka, which was burned down by protesters. Firefighters are present at the spot.



After the death of Osman Hadi, a key leader in the protests against Sheikh Hasina, Bangladesh has erupted in unrest, and… pic.twitter.com/SbH0kiLglE — ANI (@ANI) December 19, 2025

उस्मान हादी की हत्या

उस्मान हादी, जिन्हें आने वाले राष्ट्रीय चुनाव के लिए ढाका-8 से संभावित उम्मीदवार माना जा रहा था, को शुक्रवार, 12 दिसंबर को ढाका में सिर में गोली मार दी गई थी। जांचकर्ताओं के अनुसार, जब वह चुनाव प्रचार के लिए बैटरी से चलने वाले रिक्शा में यात्रा कर रहे थे, तब एक हमलावर ने मोटरसाइकिल से उन पर गोलियां चलाईं।

उन्हें शुरू में ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया और बाद में हालत बिगड़ने पर एवरकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए एवरकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया और 15 दिसंबर को एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया गया।

बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार, मुहम्मद यूनुस ने शुक्रवार को इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद शनिवार, 20 दिसंबर, 2025 को राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा की।



