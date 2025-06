अमेरिकी एयर स्ट्राइक में न्यूक्लियर साइट्स बुरी तरह से हुए तबाह, ईरान ने पुष्टि की

तेहरान:ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने बुधवार को पुष्टि की कि सप्ताहांत में अमेरिकी हमलों में देश की परमाणु सुविधाओं को "बुरी क्षति" पहुंची है। अल जजीरा पर बोलते हुए, बघेई ने विस्तार से बताने से इनकार कर दिया, लेकिन स्वीकार किया कि रविवार को अमेरिकी बी-2 बमवर्षकों द्वारा बंकर-बस्टर बमों का उपयोग करके किए गए हमले महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कहा, "हमारे परमाणु प्रतिष्ठानों को बुरी तरह क्षति पहुंची है, यह निश्चित है।"

