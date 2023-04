अब अमेरिका में भी धूमधाम से मनाया जाएगा दीवाली का त्योहार; पेंसिल्वेनिया में मिलेगी आधिकारिक छुट्टी, जानें कैसे हुए संभव

Highlights पेंसिल्वेनिया शहर में अब से दीवाली की आधिकारिक छुट्टी मिलेगी पेंसिल्वेनिया में एक विधेयक पास कर इसकी अनुमति दी गई है पेन्सिलवेनिया प्रांत नें लगभग 2 लाख दक्षिण एशियाई लोग रहते हैं

वाशिंगटन: संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया शहर में रहने वाले प्रवासी भारतीय के लिए खुशखबरी की खबर है। पेंसिल्वेनिया स्टेट सीनेट में हिंदुओं के त्योहार दीवाली के अवकाश को मंजूरी दे दी गई है।

इसके अवकाश को लेकर वहां एक आधिकारिक विधेयक पास किया गया जिसके बाद ये घोषणा की गई। जानकारी के अनुसार, पेन्सिलवेनिया स्टेट सीनेट के एक सदस्य सीनेटर निकिल सावल ने अपने ट्वीट के जरिए इसकी सूचना दी है। उन्होंने इस विधेयक के पारित होने पर आभार व्यक्त किया और खुशी जताई।

उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सीनेट ने सर्वसम्मति से दीवाली को एक आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता देने के लिए मतदान किया। प्रकाश और संबंध के इस त्योहार को मनाने वाले सभी पेन्सिलवेनियावासियों के लिए आपका स्वागत है।

जानकारी के अनुसार, पेन्सिलवेनिया प्रांत नें लगभग 2 लाख दक्षिण एशियाई लोग रहते हैं। इनमें से अधिकतर लोग दीवाली का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं।

The Senate voted unanimously to recognize Diwali as an official holiday! To all Pennsylvanians who celebrate this festival of light and connection: you are seen, you are welcome, you matter. Thank you, @rothman_greg, for the opportunity to join you in introducing this bill. 🪔🪔 pic.twitter.com/CU6mDb7dYk