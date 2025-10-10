Nobel Peace Prize 2025: वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया जाएगा शांति का नोबेल पुरस्कार, जानें उनके बारे में

Nobel Peace Prize 2025: स्वीडिश अकादमी ने शुक्रवार को घोषणा की कि मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार "वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायसंगत और शांतिपूर्ण संक्रमण प्राप्त करने के उनके संघर्ष के लिए" प्रदान किया जाएगा। यह घोषणा नॉर्वेजियन नोबेल समिति के अध्यक्ष जोर्जेन वाटने फ्राइडनेस ने की थी।

अकादमी ने कहा, "पिछले एक साल से, मचाडो को छिपकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अपनी जान को गंभीर खतरों के बावजूद, वह देश में ही रहीं, इस फैसले ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने अपने देश के विपक्ष को एकजुट किया है। वे वेनेज़ुएला के समाज के सैन्यीकरण का विरोध करने में कभी पीछे नहीं हटीं। वे लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए अपने समर्थन में अडिग रही हैं।"

पिछले साल, नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो को दिया गया था, जो हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम पीड़ितों का एक जन-आंदोलन है, जिसे हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है।

नोबेल पुरस्कार घोषणा सप्ताह की शुरुआत सोमवार (6 अक्टूबर) को शरीरक्रिया विज्ञान या चिकित्सा पुरस्कार के साथ हुई, उसके बाद मंगलवार (7 अक्टूबर) को भौतिकी, बुधवार (8 अक्टूबर) को रसायन विज्ञान और गुरुवार (9 अक्टूबर) को साहित्य पुरस्कार के साथ। आर्थिक विज्ञान पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा 13 अक्टूबर को की जाएगी।

Nobel Peace Prize 2025 goes to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. pic.twitter.com/pzaqExiLkC — ANI (@ANI) October 10, 2025

इन पुरस्कारों में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की नकद राशि शामिल है और ये 10 दिसंबर को प्रदान किए जाएँगे।

