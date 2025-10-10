Nobel Peace Prize 2025: वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया जाएगा शांति का नोबेल पुरस्कार, जानें उनके बारे में

By रुस्तम राणा | Updated: October 10, 2025 15:24 IST2025-10-10T15:24:33+5:302025-10-10T15:24:58+5:30

अकादमी ने उल्लेख किया कि मचाडो ने वेनेजुएला के विपक्ष को एकजुट किया है, और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए अपने समर्थन में दृढ़ रही हैं।

Nobel Peace Prize 2025: Maria Corina Machado of Venezuela will be awarded the Nobel Peace Prize | Nobel Peace Prize 2025: वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया जाएगा शांति का नोबेल पुरस्कार, जानें उनके बारे में

Nobel Peace Prize 2025: वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया जाएगा शांति का नोबेल पुरस्कार, जानें उनके बारे में

Nobel Peace Prize 2025: स्वीडिश अकादमी ने शुक्रवार को घोषणा की कि मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार "वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायसंगत और शांतिपूर्ण संक्रमण प्राप्त करने के उनके संघर्ष के लिए" प्रदान किया जाएगा। यह घोषणा नॉर्वेजियन नोबेल समिति के अध्यक्ष जोर्जेन वाटने फ्राइडनेस ने की थी।

अकादमी ने कहा, "पिछले एक साल से, मचाडो को छिपकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अपनी जान को गंभीर खतरों के बावजूद, वह देश में ही रहीं, इस फैसले ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने अपने देश के विपक्ष को एकजुट किया है। वे वेनेज़ुएला के समाज के सैन्यीकरण का विरोध करने में कभी पीछे नहीं हटीं। वे लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए अपने समर्थन में अडिग रही हैं।"

पिछले साल, नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो को दिया गया था, जो हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम पीड़ितों का एक जन-आंदोलन है, जिसे हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है।

नोबेल पुरस्कार घोषणा सप्ताह की शुरुआत सोमवार (6 अक्टूबर) को शरीरक्रिया विज्ञान या चिकित्सा पुरस्कार के साथ हुई, उसके बाद मंगलवार (7 अक्टूबर) को भौतिकी, बुधवार (8 अक्टूबर) को रसायन विज्ञान और गुरुवार (9 अक्टूबर) को साहित्य पुरस्कार के साथ। आर्थिक विज्ञान पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा 13 अक्टूबर को की जाएगी।

इन पुरस्कारों में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की नकद राशि शामिल है और ये 10 दिसंबर को प्रदान किए जाएँगे।

Web Title: Nobel Peace Prize 2025: Maria Corina Machado of Venezuela will be awarded the Nobel Peace Prize

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Nobel PrizeSwedenनोबेल पुरस्कारस्वीडन