Nigeria shooting: नाइजीरिया में मस्जिद में फायरिंग, 13 लोगों की दर्दनाक मौत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 20, 2025 10:16 IST2025-08-20T10:16:18+5:302025-08-20T10:16:24+5:30
Nigeria shooting: उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया में सुबह की नमाज़ के दौरान बंदूकधारियों ने एक मस्जिद पर हमला किया, जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए।
Nigeria shooting: उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया में मंगलवार सुबह एक मस्जिद पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया, जिससे सुबह की नमाज के दौरान कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कात्सिना राज्य के उंगुवान मंतौ शहर में हुए इस हमले की जिम्मेदारी तत्काल किसी ने नहीं ली है, लेकिन नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-मध्य क्षेत्रों में ऐसे हमले अक्सर होते रहते हैं।
यहां स्थानीय चरवाहे तथा किसान अक्सर भूमि और पानी तक सीमित पहुंच को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं। पिछले महीने, उत्तर-मध्य नाइजीरिया में हुए एक हमले में 150 लोग मारे गए थे।
प्रांत के कमिश्नर नासिर मुअज़ू ने कहा कि आगे किसी तरह के हमलों को रोकने के लिए उंगुवान मंतौ क्षेत्र में सेना और पुलिस को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि बंदूकधारी अक्सर बरसात के मौसम में खेतों में फसलों के बीच छिपकर हमले करते हैं।