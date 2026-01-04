Nigeria Boat Capsize: योबे में नाव पलटी, 25 लोगों की मौत और 14 लापता

Highlights Nigeria Boat Capsize: Nigeria Boat Capsize: Nigeria Boat Capsize:

Nigeria Boat Capsize: उत्तरी नाइजीरिया के योबे प्रांत में एक नाव पलट गई, जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य लापता हैं। आपात सेवा एजेंसी ने रविवार को यह जानकारी दी। योबे आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के अनुसार, शनिवार रात को योबे प्रांत के गारबी कस्बे में योबे नदी के किनारे एक नाव पलट गई।

एजेंसी ने बताया कि नाव में स्थानीय बाजार जा रहे निवासी सवार थे। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि नाव में सवार 52 यात्रियों में से 13 को बचा लिया गया है और उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है। इसने कहा, ‘‘तलाश और बचाव अभियान जारी है। सुरक्षा एजेंसियां, आपातकालीन प्रतिक्रिया दल और स्थानीय सामुदायिक स्वयंसेवी लापता यात्रियों का पता लगाने और शवों को बरामद करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।’’

